Derfor sa Anders Danielsen Lie ja til å spille Breivik i «22 July»

VENEZIA (VG) Anders Danielsen Lie (39) følte seg trygg på regissørens intensjoner da han gikk med på å spille rollen som terroristen.

Den amerikanske filmen om terroraksjonene i Norge 22. juli 2011 ble vist for verdenspressen for første gang i dag. Til stede i Venezia er mange av de norske skuespillerne fra filmen, forfatter Åsne Seierstad (48) – hvis bok har blitt overført til manus, og regissør Paul Greengrass (63).

Filmen er den andre om 22. juli som kommer i år, etter at «Utøya. 22 juli» hadde premiere i Berlin i februar. «22 July» er langt mer grafisk i sin skildring av vold, og gjerningsmannen vies stor plass.

– Må fortelles igjen og igjen

Anders Danielsen Lie (39) , som spiller Breivik (39), har den viktigste rollen i filmen sammen med Jonas Strand Gravli (26) som spiller Viljar Hanssen (24). Hanssen som ble skutt på Utøya, men overlevde. Han mistet sine to bestekamerater i terroraksjonen. Maria Bock (40) spiller Hanssens mor.

På dagens pressekonferanse spurte VG Danielsen om hvorfor han valgte å tre inn i rollen som norgeshistoriens mest forhatte mann.

Dette er en lokal«lokal historie med en global beskjed, svarte han og la til:

– Den historien må fortelles igjen og igjen. Og vi må også spørre oss hvorfor ble de myrdet? Gjerningsmannen opererte i en ideologisk kontekst, og mange deler hans syn. Vi må ikke gjøre dette til tabu selvom det er vanskelig, sa han.

– Må forstå

Det er aller første gang Danielsen Lie kommenterer oppdraget etter at det i oktober i fjor ble kjent at han skulle fylle rollen.

– Vi kan ikke fortelle historien uten terroristens narrativ, tror jeg. Vi må forstå hvorfor en hvit, ung fra middelklassen kan gjøre noe slik. Jeg var hele tiden trygg på at Paul Greengrass hadde de beste intensjoner.

Netflix har vært svært tilbakeholdne med å slippe promomateriell for filmen. Filmplakaten dukket opp først i forrige uke da filmfestivalen åpnet i Venezia. Og traileren til filmen ble sluppet i går, samtidig som den første pressevisningen av filmen pågikk.

Regissør Greengrass har i et intervju med distributøren Netflix uttalt at han er klar over at det er mange risiki forbundet med å lage en film om 22. juli.

– Vil filmen vekke anstøt og såre dem som ble rammet? Er det for tidlig å utforske disse hendelsene, vil filmen glorifisere Anders Behring Breivik? Vil det å vise nazihilsenen bidra som en oppfordring til dem som er enige med ham? Dette er riskene man må vurdere hele tiden, sier Greengrass, som ble overbevist om at det var det riktige å gjøre etter å ha snakket med etterlatte.

De mener ifølge regissøren at historien er riktig å fortelle for å advare mot fremveksten av ekstremhøyre, og at man ikke skal glemme det som skjedde, men forsøke å forstå hvorfor det skjedde.

Det betyr ikke at hver eneste familie og alle i Norge går god for filmen. Noen mener det er for tidlig, noen mener ikke det. Filmen må tale for seg selv og bli dømt deretter.

Lisbeth Røyneland er leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

– Det blir mye nå, sier hun med referanse til NRK-serien som spilles inn i disse dager, den svenske filmen «Rekonstruksjon Utøya» med premiere senere i høst, og altså «22 July», som har premiere i Venezia.

– Er dere fornøyd med prosessen med Netflix-filmen?

– Det skjedde en liten glipp i forbindelse med innspillingen i fjor (da det som skulle forestille gjerningsmannens bil ble vist ute i Oslos gater, journ.anm), men vi involverer oss ikke veldig i innspillingene. Det kan vi ikke gjøre. Vi har 1600 medlemmer med forskjellige meninger og følelser om filmene og hvordan de håndteres. Vi får informasjon i forbindelse med opptak utendørs i det offentlige rom, det er det vi er opptatt av. Det har blitt godt motatt av de berørte – at vi blir tatt på alvor og blir forhåndsvarslet.