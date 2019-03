PAR I PRIS: Oddgeir Thune og Pia Tjelta - her på rød løper i Haugesund i 2017, da Tjelta var programleder for Amandaprisen. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

Pia Tjelta og Oddgeir Thune vant filmpriser

Skuespiller-samboerne sikret seg hver sin Kanonpris for innsatsen i Tuva Novotnys film «Blindsone».

Pia Tjelta og Oddgeir Thune vant pris for henholdsvis Beste kvinnelige hovedrolle og Beste birolle for innsatsen i Novotnys film under utdelingen av Kanonprisen i Trondheim under Kosmorama internasjonale filmfestival torsdag kveld.

Tuva Novotny hentet hjem priser for både manus og regi på «Blindsone» som totalt fikk fem priser - også produsent Elisabeth Kvithyll fikk pris.

Novotny ble også hyllet med Edith Calmar-prisen med begrunnelsen at hun «har gjort seg bemerket i norsk og nordisk film og fjernsyn i en årrekke, – i ulike roller».

Tobias Santelmann vant Beste mannlige hovedrolle for «Mordene i Kongo».

Martin Otterbeck vant foto-prisen for «Utøya 22. juli» og Gisle Tveito vant for lyddesign på samme film.

Lina Nordqvist fikk pris for produksjonsdesign på «Sonja», mens Silje Nordseth og Karsten Mainich vant for Beste klipp på «Tårnet».

Publikumsprisen gikk til «Skjelvet».