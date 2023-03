OOPS!: Adam Driver tråkker i «noe» i «65».

Filmanmeldelse «65»: Dinosaurbæsj

Hahaha. Men Adam Driver da!

MONSTERFILM / SCIENCE FICTION

«65»

Premiere på kino 31. mars

USA. 12 år. Regi: Scott Beck, Bryan Woods

Med: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Nika King

Den sure stanken av bedervet kalkun innfinner seg umiddelbart. Som om man uforvarende har satt seg på en prompepute i kinosetet.

Mills (Adam Driver) og kona (Nika King) sitter og prater mens datteren Nevine (Chloe Coleman) baser ved en strandkant. Mills, som er astronaut, er blitt bedt om å legge av sted på en lang ekspedisjon: 2 år. Han har takket ja. Ikke fordi han er ambisiøs, eller fordi det er jobben hans.

Nei. Dette er en dårlig amerikansk film, så da må han selvsagt ha andre, mer høyverdige beveggrunner. Spesifikt at Nevine er syk og trenger behandling som åpenbart ikke er dekket av staten, og at han vil få tredobbelt betalt for å ta oppdraget.

Før vi vet ordet av det er Mills, som har ni kryogenisk nedfryste passasjerer i «baksetet», midt i en asteroide-storm i verdensrommet.

ASTRO-NAUT: Adam Driver i «65».

Han krasjlander på en «hittil uoppdaget» planet og krabber ut av vraket. Antar, som rimelig er, at han er den eneste overlevende, vurderer i et øyeblikk å ta livet av seg, men oppdager at en ni år gammel jente, Koa (Ariana Greenblatt), ikke bare er ute av fryseren, men tilsynelatende i finfin vigør.

I så måte er det fint at forholdene på planeten de har inntatt, er nøyaktig som i Nordmarka. Det samme klimaet. Oksygen til alle som vil ha. Den samme vegetasjonen, floraen og faunaen, deilig friskt rennende vann i bekken.

Tvisten i «65», som bli avslørt så tidlig i filmen (og i trailerne for den) at det ikke er noen spoiler å skrive om den, er at planeten de er kommet til, er jorden. For 65 millioner år siden. Hell i uhell der altså. Om det ikke hadde vært for at dette er dinosaurenes siste dager.

PÅ VILLE VEIER: Adam Driver og Ariana Greenblatt i «65».

Mills havner raskt i nærkamp med en liten mini-dino, i enn scene som påkaller hånlig latter snarere enn den tiltenkte frykten. Den skal vise seg å være representativ for det som følger.

Mills og Koa må vekk, og det er praktisk at romskipets nødfartøy har overlevd krasjet. Men først må de to bli kjent. En utfordring, da Mills snakker engelsk (jaggu) og Koa et eksotisk utenomjordisk språk. Den eldre mannen lærer den unge jenta hva «shit» betyr. Så da er de vel på en måte i gang.

Det er meningen vi skal bli grepet av vennskapet som vokser frem mellom den voksne mannen og barnet, og at vi skal bli skremt av de forhistoriske dyrene. Men det er umulig å bli rørt eller rystet av en film der nesten ingen ting fungerer, og man blir sittende og tenke at gud bedre, dette er en film der nesten ingen ting fungerer.

DUPPEDITTER FRA TOYS ’R’ US: Adam Driver i «65».

Monstrene ser billige ut. Romfartøyet og Mills’ teknologiske duppeditter likeså. Jeg mener, den hologram-saken kan umulig ha kostet mye mer enn $3.99 på Toys ‘R’ Us?

Driver, som pleier å velge interessante roller, utviser manglende håndlag som både actionskuespiller, lett-komiker og reservepappa. Man synes synd på Greenblatt – som er flink nok. Men førstnevnte burde virkelig visst bedre.

«65» er regissert av Scott Beck og Ryan Woods, som har de genuint skumle «A Quiet Place»-filmene på samvittigheten (de skrev manuset til den første, fra 2018, og ble kreditert for «karakterene» i den andre, fra 2020). Her har de regi også. De demonstrerer lite annet enn at dét er en helt annen skål, og at de to neppe bør få et slikt ansvar igjen.

FUKTIG HØSTTUR I NORDMARKA: Ariana Greenblatt og Adam Driver i «65».

For dette behersker de ikke. Så enkelt er dét. I tillegg til å være usjarmerende, uspennende, umorsom og amatørmessig, pøser «65» på med en type siklende, på grensen til sadistisk sentimentalitet som i perioder sørger for at den ikke bare er dårlig, men støtende i tillegg.

Det går faktisk ganske lenge mellom hver gang B-filmer av så semmert kaliber blir satt opp på norske kinoer. I våre dager pleier de å gå rett på Netflix.