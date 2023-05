GOD HAVFRUE I GANSKE GOD FILM: Halle Bailey i «Den lille havfruen».

Filmanmeldelse «Den lille havfruen»: Hodet over vannet

Ganske vellykket. Grunnleggende poengløs.

EVENTYR / MUSIKAL

«Den lille havfruen» («The Little Mermaid»)

Kinopremiere: Fredag 26. mai

USA. 9 år. Regi: Rob Marshall

Med: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem

«Skjønnheten og udyret» (2017) var ingen katastrofe, og undertegnede var en av få som likte Tim Burtons «Dumbo» (2019).

Men i det store og det hele har Disneys pågående offensiv for å lage såkalte live action remakes («nyinnspillinger av animasjonsfilmer med livs levende skuespillere i rollene» på klønete norsk) av de mest elskede titlene sine, vært et meningsløshetens kapittel.

VELKOMMEN TIL WONDERFUL COPENHAGEN, SI: Halle Bailey i «Den lille havfruen».

Jo mindre sagt om Guy Ritchies «Aladdin» (2019), jo bedre. Jon Favreaus «Løvenes konge», også fra 2019, skrøt fælt av sine «innovative», fotorealistiske «snakkende» dyr, og glemte helt at noe av det vi elsket med de gode gamle tegnede dyrene, var den bedårende, aldeles urealistiske mimikken i ansiktene deres.

Kjapp håndsopprekking: Hvor mange husker disse nyinnspillingene X antall år senere? Ikke så mange, nei. Hvor mange ser dem med jevne mellomrom fortsatt? Hmm. Én til: Hvor mange foretrekker disse nyinnspillingene fremfor de klassiske animerte utgavene? Tenkte meg det. Absolutt ingen.

STÅR PÅ EGNE BEN: Halle Bailey og Jonah Hauer-King i «Den lille havfruen».

La det være sagt at «Den lille havfruen», en blanding av menneskelig kjøtt og blod og digital animasjon, plasserer seg i den øvre enden av skalaen i dette bildet. Ja, kanskje er dette Disneys mest vellykkede fremstøt i sitt live action remake-ete slag til dato.

Den falbyr et knippe nye sanger signert Alan Menken (som også skrev musikken i 1989), med tekster av musikal-fenomenet Lin-Manuel Miranda. Som er OK. Den forsøker å gjøre den lille havfruen, Ariel (Halle Bailey), til en noe mer moderne type ungjente, og lykkes et stykke på vei.

Den prøver å målbinde oss med undervannsscener der havfruen svømmer rundt på dypet omgitt av de underligste, mest fascinerende og fargerike skapninger. Men må på dét feltet se seg grundig slått av «Avatar: The Way Of Water» (2022).

DA HAN MØTTE HAVFRUEN: Jonah Bauer-King og Halle Bailey i «Den lille havfruen».

Trenger jeg å gjenfortelle hva det handler om? Nei. Men i forbrukeropplysningens navn, og i korte trekk: Ariel, kong Tritons (Javier Bardem) yngste datter, er veldig nysgjerrig på hvordan livet på land arter seg. Hvordan det er å ha bein og armer, og kunne danse.

Far forbyr henne å stikke hodet over vannet. Men en dag gjør hun det likevel. Det ender med at hun redder livet til en forlist ung prins, Erik (Jonah Hauer-King).

Hun kan ikke glemme ham. Han kan ikke glemme henne. Ariel inngår en pakt med den onde tante Ursula (Melissa McCarthy), hvorpå hun oppgir den vakre sirene-stemmen sin til fordel for bein å gå på. Prins Erik kan omsider møte sin Askepott. Men som jeg sa: Ursula er ond. En skikkelig kulten blekksprut.

VIDÅPNE ØYNE: Halle Bailey i «Den lille havfruen».

Bailey er enormt søt i hovedrollen, og på sitt beste når de store, troskyldige øyene hennes får oppdage det fremmede livet på land. Hun er, ved siden av de animerte vennene (gitt stemme av Awkwafina, Jacob Tremblay og Daveed Diggs), det beste med «Havfruen» anno 2023.

Er hun «troverdig» som halvt kvinne og halvt sjødyr? Vel. Kanskje er det rett og sett slik at enkelte fantasifigurer gjør seg best i tegnet form.

KULTEN BLEKKSPRUT: Melissa McCarthy i «Den lille havfruen».

Melissa McCarthy er aldri dårligere enn absolutt severdig, men blir bokstavelig talt en halv skuespiller her: Redusert til en hode med tentakler. Hauer-King er en generisk kjekkas. Bardem har ikke gjort så mye mer enn å sitte stille i ti timer i sminken, og innfinne seg på settet da kameraene ble slått på.

HVORDAN GRO SKJEGG UNDER VANN: Javier Bardem i «Den lille havfrue».

«Den lille havfruen» er definisjonen av «helt OK», den ultimate terningkast fire-filmen. Få vil bli seriøst skuffet, og den kommer til å begeistre mange. Spesielt, vil jeg tro, de som ikke har/har hatt et religiøst forhold til klassikeren fra 1989.

«Den lille havfruen» har også den umiskjennelig eimen av et produkt som utelukkende eksisterer for å holde industrien i gang. Det er jo litt sukk, liksom.

Og igjen: Vil noen, noen gang, foretrekke denne fremfor den?