TIL RETTSSAK: Hugh Grant.

Hugh Grant-søksmål mot Rupert Murdochs avisgruppe går til retten

Den britiske skuespilleren saksøker mediegigantens britiske avisgruppe for telefonhacking.

Londons høyesterett avgjorde fredag formiddag at enkelte av Grants anklager mot Murdochs News Group Newspapers (NGN) om påstått ulovlig informasjonsinnhenting kan tas til retten.

Det melder Reuters. Retten avgjorde samtidig at enkelte av Grants påstander er for gamle til å bli behandlet rettslig.

Grants påstander om telefonhacking skal ha blitt gjort på vegne av den sagnomsuste tabloidavisen The Sun.

Høyesterettens avgjørelse kommer i kjølvannet av en høring i april.

BBC skrev i april at Grant mener The Sun har brukt en «bevisst strategi med falsk fornektelse» for å forhindre at han saksøkte for brudd på privatlivets fred.

I en vitneforklaring hevdet skuespilleren at The Sun ga privatetterforskere i oppdrag å bryte seg inn i hjemmet hans og stjele private opplysninger.