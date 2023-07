Norge «spiller» Østerrike i den nye «Mission: Impossible»-filmen

Selv om Tom Cruise’ nyeste film foregår i Østerrike, er det norsk natur som får skinne på kinolerretet i sommer.

Når «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» rulles ut på kinoer verden over, er det norsk fjellnatur som er de dramatiske og spektakulære rammene for actionfilmen.

Det har vært kjent siden Cruise og filmprodusentene var på Sunnmøre og i Romsdal under innspilling høsten 2020.

Men nå er det klart at Norge slett ikke spiller rollen som seg selv i den rådyre produksjonen.

Den syvende Mission: Impossible-filmens handling foregår nemlig i Østerrike, og Hellesylt og Romsdal spiller altså rollen som østerrikske daler og fjellnatur.

Noe lignende ble også gjort den forrige filmen i rekken, «Mission: Impossible – Fallout». Der ble innspillingen fra Preikestolen i Rogaland til India.

Norge kan altså skilte med å ha spilt ikke bare ett, men to andre land i Tom Cruise-filmer.

Filmen, som har et budsjett på 290 millioner amerikanske dollar, har norgespremiere 12. juli.

Under innspillingen i 2020 hadde Tom Cruise et lengre norgesbesøk som fikk stor oppmerksomhet.

Slåssing på taket av et kjørende tog (på Raumabanen) og basehopp med motorsykkel er måten Hollywood-stjernen har valgt å vise frem norsk natur på.

Sistnevnte stunt ble gjort fra en rampe på toppen av det 1246 meter høye Helsetkopen-klippen i Hellesylt ved Geirangerfjorden.

Stuntet er blitt beskrevet som et av de største stuntene i kinohistorien. Cruise har uttalt at han ville at stuntet skulle bli perfekt. Derfor utførte han like greit stuntet hele seks ganger i løpet av én dag, skriver filmtidsskriftet Cinema.

Se video av stundet her:

Den syvende filmen blir heller ikke siste gang superstjernen er i Norge. I februar ble det kjent at den åttende Mission: Impossible-filmen delvis skal spilles inn på Svalbard.

Hvilket land Norge skal «spille» i den filmen, er foreløpig ukjent.