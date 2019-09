FILMTRIO: F.v.: Elle Fanning, Angelina Jolie og Michell Pfeiffer spiller i alle i «Maleficent: Mistress of Evil». Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Michelle Pfeiffer brakk armen før filmpromo

Filmaktuelle Michelle fikk en dårlig start på mandagen.

61-åringen er sammen med Angelina Jolie (44) og Elle Fanning (21) aktuell i «Maleficent: Mistress of Evil», som kommer på kino i Norge 16. oktober. Det er norske Joachim Rønning (47) som har regissert filmen.

Da Pfeiffer og de andre mandag formiddag møtte pressen i Beverly Hills for å reklamere for fantasy-filmen, skal Pfeiffer ha stilt med skadet arm.

Overfor TV-showet Extra skal stjernen ha forklart at hun hadde falt på hotellrommet og brukket armen, skriver nyhetsbyrået WENN.

– Jeg gikk ut fra badet og så disse skikkelig glatte marmorflisene. Da sa jeg til meg: Glatt gulv, nå må du være forsiktig.

Men hun skal altså ha falt likevel.

Pfeiffer postet senere på dagen bilde på Instagram av seg og sine to berømte motspillere, uten å nevne skaden.

«Disse kvinnene gjør det gøy å gå på jobb», skriver hun.

Mens både Jolie og Fanning spilte i forgjengeren fra 2014, er Pfeiffer ny i «Maleficent»-universet.

Om den bruke armen får konsekvenser for promoarrangementer fremover, er uvisst. Hun skal etter planen starte innspillingen av en fy film – «French Exit» – i Canada oktober.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Joachim Rønning, uten hell.

Da det i fjor ble kjent at Sandefjord-mannen skulle regissere Pfeiffer, uttalte han til VG at han var fornøyd over å jobbe med en som har vært en del av hans egen filmoppvekst.

– Alt fra «Farlige forbindelser» til Catwoman i «Batman». «Scarface» er jo en klassiker, men jeg tror min favoritt er som Ellen Olenska i Martin Scorseses «Uskyldens tid». Uforglemmelig er selvsagt også flygelscenen i «The Fabulous Baker Boys».

Sin lange merittliste til tross, Pfeiffer forklarte nylig til «Entertainment Tonight» at hun alltid er nervøs før en ny innspilling, og at hun hver gang frykter at hun skal få sparken i løpet av første uken på settet.

– Jeg tror det skyldes at jeg ikke har den formelle utdanningen i bunnen, sier hun.

Publisert: 30.09.19 kl. 20:40







