«Contagion»-skuespillerne gjenforenes for helseråd

Matt Damon, Laurence Fishburne og Kate Winslet stiller opp samlet, hver for seg, for å viderebringe helseråd fra medisinske eksperter og forskere.

– For noen år siden lagde noen av oss en film som heter «Contagion», som jeg nå ser klatrer oppover på strømmelisten på iTunes, av opplagte årsaker, sier Matt Damon i videoen.

Han forteller at folkehelseavdelingen ved Columbia University tok kontakt med skuespillere i filmen og spurte om de ville bli med på en virtuell gjenforening for å hjelpe til med å spre et budskap. Damon understreker at alt skuespillerne sier er gjennomlest og godkjent av helseeksperter og forskere.

Matt Damon, som spilte immune Mitch Emhoff i Steven Soderberghs film fra 2011, snakker i sin video om det å lytte til eksperter og å holde avstand.

– For det første: Det var en film, dette er virkeligheten. Jeg har ingen grunn til å tro at jeg er immun mot covid-19, og det har ikke du heller, uansett hvor ung du er! påpeker han.

Skuespilleren går gjennom reglene vi også kjenner i Norge: Hold minst to meter avstand til andre, ikke samles i grupper og hold deg hjemme og innendørs om myndighetene ber deg om det. Han minner om at man kan ha viruset uten å ha, eller bare ha milde, symptomer, og påpeker at hver person kan smitte tre-fire andre uten å vite det.

PÅ VAKT: Kate Winslet som Dr. Eirin Mears i «Contagion». Foto: Warner Bros./ SF Norge

Også Laurence Fishburne, Kate Winslet og Jennifer Ehle er blant «Contagion»-skuespillerne som stiller opp i andre videoer med helsemeldinger.

Videoene er publisert på nettsiden til Mailman School of Public Health ved Columbia, der man blant annet kan se Winslet snakke om håndvask og Fishburne promotere sosial distansering.

Universitetet opplyser at de offentlige tjenestemeddelelsene ble skrevet under oppsyn av de samme ekspertene som jobbet med filmen «Contagion» og at de er filmet av skuespillerne selv, med unntak av Winslets video, som ble spilt inn av hennes ektemann Edward Abel Smith.

Ifølge VGs TV-guide kan man nå se «Contagion» på SF Anytime, iTunes og Google Play.

