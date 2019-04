SKUESPILLERPAR: Jason Biggs og Jenny Mollen, her på en veldedighetsgalla i New York for et par år siden. Foto: Amy Sussman / AP

Stjerneparets sønn fikk brudd i skallen: Moren tar på seg skylden for uhellet

TV-stjernen Jenny Mollen (39) snakker åpent om den skremmende hendelsen.

Fem dager er gått siden femåringen hun har med skuespillerektemannen Jason Biggs (40) endte opp på sykehus. Nå letter hun på sløret på sin egen Instagram, der hun har nærmere 400.000 følgere.

«Lørdag kveld mistet jeg sønnen min så han falt på hodet og pådro seg kraniebrudd», skriver hun.

Når hun nå innvier omverdenen i hva som skjedde, så er det fordi hun vil vise støtte overfor andre som har opplevd noe lignende.

«Hjertet mitt banker for alle dere foreldre der ute som enten har opplevd eller vil komme til å oppleve en slik situasjon. Dere er ikke alene...», skriver skuespilleren, kjent fra serier som «Suits», «Girls», «Angel» og «I Like You Just the Way I Am».

Hun er forfatter bak boken sistnevnte serie er basert på, og der spilte hun også ektemannen. Mollen sto også på rollelisten i 2011-filmen «Crazy, Stupid, Love».

«Jeg er for evig takknemlig overfor Lenox Hill røntgenklinikk», sier hun og presiserer at det har vært en traumatisk uke.

«Men nå er Sid hjemme og tar det med ro. Han leges fint og spiser mye sjokoladeis.»

Jason Biggs, som hun giftet seg med i 2008, og også har en ett år gammel sønn med, har en enda lengre merittliste enn kona. Han er mest kjent fra «American Pie», «Orange Is The New Black», «Loser», «Boys and Girls» og «My Best Friend’s Girl».

Det var under innspillingen av sistnevnte i 2007 at han og Mollen forelsket seg.

Mollen takker alle som hun sier reagerte lynraskt etter forrige helgs sjokkopplevelse – nevrologer, sykepleiere og leger. Hun takker også sykehuspasienter, kantinepersonalet og renholderne. Ikke minst takker hun ektemannen:

«Jason Biggs, jeg takker Gud, for deg! Takk, Gud, takk, Gud, takk, Gud!», skriver 39-åringen.

Aldri så lite humor tillater hun seg på tross av alvoret.

«Jeg vet ikke egentlig hvordan denne posten endte opp som rene Oscar-takketalen», fleiper hun.

