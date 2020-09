FILM-IKON: Robin Williams, her avbildet i 2009. Foto: Matt Sayles / AP

Kona om Robin Williams: Følte seg forfulgt av usynlig monster

«Hjerteskjærende», skriver Variety om dokumentaren der Robin Williams’ enke utbroderer stjernens siste dager.

Seks år etter ektemannens død snakker Susan Schneider Williams (56) ut i TV-dokumentaren som har fått tittelen «Robin’s Wish (Robins ønske)». Målet er å hedre Williams’ minne.

– Han var min aller største kjærlighet, min beste venn og partner, sier hun i et intervju med TV-showet «Today».

Robin Williams, prisbelønt skuespiller tok sitt eget liv 11. august 2014–63 år gammel. Da hadde komikerlegenden slitt med helsen en stund. Tre måneder tidligere hadde han fått diagnosen Parkinson.

Kona forteller at de begge var overbevist om at det var mer enn Parkinson som forårsaket problemene, som blant annet gikk ut på nedsatte motoriske evner og sviktende hukommelse.

ENKEN: Susan Schneider og Robin Williams på premiere i Los Angeles i 2009. Foto: FRED PROUSER /Reuters

Schneider opplyser at ektemannen slet med alvorlig søvnløshet, paranoia og hallusinasjoner.

– Han sa til meg at han ønsket å få en omstart av hjernen, sier Schneider.

Variety omtaler hvordan Schneider i dokumentaren forteller om ektemannens panikkanfall over ikke å huske replikker under innspillingen av «Natt på museet 3» kort tid før han døde.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Jeg er ikke meg selv lenger, skal en fortvilet og opprørt Williams ha forklart kona på telefon.

«Ærlig, skremmende, hjerteskjærende og rørende», mener Varietys anmelder om dypdykket i Williams skjebne, som også er ment å rette søkelyset på demens.

«Et portrett over en tapper og humørfylt kunstner med en plaget sjel. Dette er også en dagbok som viser hvordan Robin Williams sakte mistet forstanden», skriver avisen.

Enken forteller at mange av de siste nettene var fylt med sterke angstanfall, der Williams var desorientert og fikk vrangforestillinger. Et spesielt sårt øyeblikk da en lege foreslo at de skulle sove på hvert sitt rom i håp om å bedre søvnen hans.

– Da sa Robin til meg: «Betyr dette at vi er separert?» For meg var det et sjokk å høre, sier hun.

Fikk svar etter hans død

Schneider lovet Williams at de skulle komme til bunns i hva som herjet kroppen hans. Det rakk hun aldri før han valgte å forlate livet. Først etter obduksjonen fikk enken vite at ektemannen i tillegg led av den sjeldne nevrologiske sykdommen Lewy-Body-demens (LBD).

–Jeg var lettet over at tilstanden hadde fått et navn. Robin og jeg hadde snakket så masse om hvordan han hadde det, følelsen av virkelig å bli forfulgt av et usynlig monster, sier hun til «Today».

Williams slet med depresjoner og alkoholavhengighet gjennom tre tiår, men han fortsatte å være en kjærlig ektemann til det siste. Kun få uker før han døde overrasket han kona med blomster i butikken de møttes for aller første gang.

Ekteparet skal ha snakket om hva de ønsket å se tilbake på av oppnåelser når de nærmet seg slutten på livet.

– Uten å nøle sa Robin at han ville ha bidratt til at andre mennesker var litt mindre redde. Det synes jeg var vakkert sagt, og jeg forsikret ham om at han allerede hadde gjort det.

Williams har en lang rekke filmer på merittlisten, deriblant «Good Morning Vietnam», «Den enestående Will Hunting», «Patch Adams», «Insomnia», «Hamlet» og «Mrs. Doubtfire».

Den nye TV-dokumentaren er tilgjengelig på videotorg.

