Filmstjernen Natalie Trundy er død

Den amerikanske «Planet of the Apes»-veteranen ble 79 år.

Natalie Trundy spilte i fire av de opprinnelige «Planet of the Apes»-filmene på 70-tallet.

Skuespilleren, også kjent fra en lang rekke TV-serier på 60-tallet – deriblant «Perry Mason», døde 5. desember i Los Angeles, men først nå bekrefter datteren Alessandra Sabato bortgangen overfor Hollywood Reporter.

Trundy døde en naturlig død. Hun etterlater seg ektemann, samt to voksne barn fra et tidligere ekteskap.

Giftermål nummer to var med «Planet of the Apes»-produsent Arthur Jacobs, som døde i 1973 og etterlot henne som enke. Hun ble gift og skilt to ganger etter det.

Trundy la skuespillerkaerrieren på hylla på slutten av 70-tallet. Noe av det siste hun spilte i, var TV-serien «Huckleberry Finn». I en lang periode etterpå jobbet hun som frivillig på Mor Teresas sykehus i Calcutta i India.

