HVER TIL SITT: Colin og Livia Firth på en gullsmedåpning i London i juni. Foto: Joel C Ryan / TT NYHETSBYRÅN

Colin Firth skilles etter 22 års ekteskap

Den britiske stjernen Colin Firth (59) og kona Livia (50) går hver til sitt. Det bekrefter paret fredag.

Firth er kjent for filmer som «Muldvarpen», «Mamma Mia!», «Bridget Jones’ Dagbok» og «Kingsman», og ikke minst filmen mange nordmenn elsker å se i julen: «Love Actually».

Det var i 1997 han giftet seg med den italienske dokumentarfilmprodusenten Livia Giuggioli, rundt tiden han spilte i «Den engelske pasienten» og «Tribunefeber». De to møttes på innspillingen av TV-serien «Nostromo» i Colombia.

Fredag ble det kjent at filmparet skal skilles.

«Colin og Livia Firth er separert. De beholder et nært vennskap og forblir samlet i sin kjærlighet for barna. De ber om at privatlivet deres respekteres.» skiver paret i en felles uttalelse, ifølge Reuters.

SAMMEN OFFENTLIG: Colin og Livia på moteuken i Milano 22. september. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

De har to sønner på 18 og 16 år sammen.

Ifølge People kommer bruddet rundt tre år etter at Livia hadde et forhold til en italiensk journalist mens hun og Colin var separert i en periode i 2015 og 2016. Journalisten skal være den samme som er nevnt i italienske rettspapirer der Livia hevder han «stalket» henne etter at deres 11 måneder lange forhold tok slutt i 2016.

DEN GANG: Livia og Colin på premieren på «A Single Man» i Venezia i 2009. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Ekteparet kom med en uttalelse om dette i mars:

«For noen år siden tok Colin og Livia den en privat avgjørelse om å separere seg. I løpet av den tiden var Livia i en kort periode involvert med sin tidligere venn Mr. Brancaccia. Firth-paret har siden funnet sammen igjen.»

De to var senest avbildet sammen på moteuken i Milano i september. De driver også den økologiske bedriften Eco-Age sammen.

Colin Firth var nominert til Oscar for hovedrollen i «A Single Man» (2009) og vant en Oscar-pris for «Kongens tale» (2010).

Publisert: 14.12.19 kl. 10:16

