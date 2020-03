23 ÅR: Harvey Weinstein ankommer rettslokalet i New York 20. februar 2020. Onsdag ble han dømt til 23 år i fengsel. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Harvey Weinstein dømt til 23 år i fengsel

Den tidligere filmmogulen er dømt til 23 år i fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep.

Oppdatert nå nettopp

Det melder nyhetsbyrået AP. Maksstraffen var 29 års fengsel.

67-åringen ble i slutten av februar funnet skyldig i voldtekt av en kvinne på et hotellrom i 2013, og for å ha tvunget en annen kvinne til munnsex i hans leilighet i New York i 2006.

Begge kvinnene var til stede i rettsbygningen på Manhattan onsdag og snakket ut før dommen falt, skriver AP.

– Den dagen skrikene mine ble hørt fra vitnerommet, var den dagen stemmen min kom tilbake til sin fulle kraft, sa en av kvinnene, ifølge nyhetsbyrået.

– Voldtekt er ikke bare et øyeblikks penetrasjon. Det er for alltid.

Bakgrunn: Fem kjappe punkter om Weinstein-saken

Den tidligere filmmogulen har vært en av Hollywoods mektigste menn.

Hans advokater hadde bedt om at han får lavest mulig straff. Filmbransje-nyhetsstedet Deadline har publisert brevet fra advokatene til dommeren i sin helhet.

Der hevder de blant annet at rettssaken ikke fikk fram «et rettferdig bilde av hvordan han er som person». De sier Weinstein gjennom arbeidet sitt har forsøkt å hjelpe folk til like muligheter, og de understreker hans veldedige arbeid. Både Nelson Mandela og Paul Newman blir nevnt.

Advokatene påpeker at Weinstein ikke tidligere er straffedømt, og indikerer at en livstidsdom vil kunne ta livet av produsenten som har slitt med helsen de siste årene.

Siden dommen falt, har Weinstein vært på Bellevue sykehus’ avdeling for innsatte og deretter på sykeavdelingen på Rikers Island. Han måtte fraktes til sykehuset på vei bort fra rettssaken på grunn av smerter i brystet, og han har nylig operert ryggen.

RULLATOR: Weinstein med sin rullator utenfor rettsbygningen i New York 24 februar. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

les også Weinstein: «Jen Aniston burde drepes»

Rettssaken i New York har pågått siden januar. Aktoratet tegnet i sin sluttprosedyre et bilde av Weinstein som en serieovergriper.

Weinstein har beklaget sin oppførsel, men avviser at han har gjort noe ulovlig og hevder han er uskyldig. Hans forsvarere fastholdt i sluttprosedyren at forholdet som han hadde til de to kvinnene, var gjensidig.

Saken er blitt fulgt med stor interesse av mange, ikke minst i Hollywood.

I oktober 2017 avslørte The New York Times og New Yorker hvordan Weinstein hadde betalt en rekke kvinner som anklagde ham for seksuell trakassering i flere tiår.

Kort tid etter gikk emneknaggen #metoo viralt i sosiale medier, hvor menn og kvinner verden over gikk ut med historier om seksuelle krenkelser.

Publisert: 11.03.20 kl. 16:11 Oppdatert: 11.03.20 kl. 16:49

Fra andre aviser