Filmanmeldelse «Sangklubben»: Mesterklasse i manipulasjon

SKÅL FOR GODT SAMARBEID: Kristin Scott Thomas og Sharon Horgan i «Sangklubben». Foto: Aimee Spinks / Norsk Filmdistribusjon

DRAMAKOMEDIE

«Sangklubben» («Military Wives»)

England. Tillatt for alle. Regi: Peter Cattaneo

Med: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Gaby French, Emma Lowndes, Amy James-Kelly

I en fjern fortid, da statsministeren het Blair og britpop’en «rulet», fikk engelskmannen såpass mye patriotisk vind i seilene at hen, i en kort periode, seilte opp som filmverdenens fremste leverandør av romantiske komedier (Hugh Grant!) og tilliggende «feelgood»-historier.

Et av produktene var «I blanke messingen» («The Full Monty», 1997), om noen arbeidsledige karer som slo seg inn på en ny karriere som mannlige strippere.

Jeg skal ikke uttale meg bastant om hvorvidt den har holdt seg, i og med at jeg ikke har sett den. Men det er liten tvil om at regissøren Peter Cattaneo med «Sangklubben» ønsker å gjenskape «magien» fra den gang da. Denne gangen med kvinner i alle de sentrale rollene.

SYNG UT!: Scene fra «Sangklubben». Foto: Aimee Spinks / Norsk Filmdistribusjon

Kate (Scott Thomas) og Lisa (Horgan) er begge gift med militærmenn, og er således ofte alene. Det skjer ikke stort når halvdelene deres er på bevæpnede eventyr i utlandet. Hva slags sosiale aktiviteter skal kvinnene fylle tiden med mens de venter der hjemme? Strikking? Kaffeslabberas? Andre «kvinneting»?

«Oberstkona» Kate er stiv og strunk, formell og snerpete, arrogant og mislikt, kler seg i kjoler og pynter seg med perlekjeder, men – obs! NB! – et menneske hun også (hun har mistet en sønn, og er avhengig av TV-shop). Lisa er liksom hennes rake motsetning, i sneakers og slengbukser, med en datter som er litt vill og gær’n.

«JEG TOK MIN NYSTEMTE»: Sharon Horgan bak synthesizeren og Kristin Scott Thomas i front i «Sangklubben». Foto: Aimee Spinks / Norsk Filmdistribusjon

Når det blir klart at kvinnene på basen skal bruke fritiden til å synge i et «soldatkonekor», er det duket for kunstneriske uenigheter de to imellom. Kate vil at koret skal synge stykker fra den klassiske kanonen (bam-para-raaaa!).

Lisa vil at de skal synge synthpophits fra det tidlige 1980-tallet (Yazoo, Human League, Tears For Fears). Kulturkrasj! Selv om man som publikummer blir man sittende og lure om noen i hele verden er investert i denne for lengst utdaterte høy-og-lavkultur-konflikten i 2020.

Når koret først er oppe og synger, forløper «Sangklubben» nøyaktig slik alle forventer at den skal forløpe. Suksess! Motgang! Brudd! Suksess så stor at herfra kan det virkelig bare gå nedover!

STIV OG STRUNK: Kristin Scott Thomas i «Sangklubben». Foto: Aimee Spinks / Norsk Filmdistribusjon

Cattaneo kjæler med en formel som enkelte av oss vil ha fått nok av for lenge siden. Han kunne selvsagt vært raus, og bidratt med noe nytt til tradisjonen underveis. Men det gidder han ikke. Han er for opptatt med å trykke kynisk på alle de følelsesknappene han allerede vet at det er lurt å trykke på.

Hjertelige skuespillerprestasjoner fra Scott Thomas og Horgan trekker opp, stereotyper (tenk, en svart kvinne som ikke kan synge!) og et nokså håpløst syn på dette med «kvinneroller», trekker ned.

Om du liker å bli manipulert – mange gjør det – er det bare å åpne hjertedøren.

Publisert: 28.06.20 kl. 10:05

