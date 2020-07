MELLOM SLAGENE: Jack DeVoos og Scott Eastwood i «The Outpost». Foto: Another World Media

Filmanmeldelse «The Outpost»: Krigens kaos

Grunt, men effektivt om krigen i Afghanistan.

Nå nettopp

KRIGSFILM/ACTION

«The Outpost»

USA. 15 år. Regi: Rod Lurie

Med: Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Milo Gibson

Afghanistan 2009. Amerikanske ISAF-styrker er utplassert i en dal ved byen Kamdesh i Nurestan-provinsen. Det er snakk om 50-60 soldater.

Undertegnede er ingen militærstrateg. Men plasseringen virker absurd. Forlegningen er omgitt av fjell som gjør det lett for både Taliban-soldater og misfornøyde menn fra lokalbefolkning å legge seg bak en steinrøys og skyte på amerikanerne.

BESKUTT FRA ALLE KANTER: En amerikansk soldat løper for livet i «The Outpost». Foto: Another World Media

Hvilket de da også stadig vekk gjør. Spesielt hardt går det ut over kapteinene i troppen. Det kommer en ny tilsynelatende annenhver uke.

Styrkene er i Afghanistan for å vinne afghanernes «hjerter og hjerner». Men har de kunnskap nok om landet og folket til å kunne klare noe slikt? Kaptein Keating (Bloom) ønsker å «snakke mykt» til krigstrette afghanere. Men troppen hans består stort sett av menn tidlig i 20-årene, og testosteronnivået er høyt.

Slik går dagene, inntil det bestemmes at leiren skal legges ned. Noen dager før snippeskene pakkes, og troppen står uten en leder, kommer det hundrevis av Taliban-soldater ned fra fjellene. Den siste timen av «The Outpost» vies til det som er blitt kalt Afghanistan-krigens blodigste slag.

«KRIG ER HELVETE, MANN»: To soldater utveksler erfaringer i «The Outpost». Foto: Yana Blajeva / Another World Media

Rod Luries film er ikke et mesterverk, men gir sannelig et effektivt bilde av forvirringen, frykten og håpløsheten i det å være en (amerikansk) soldat i en særdeles dårlig planlagt «intervensjon». Lurie er god på detaljnivå, og henter mye dramatikk i prosesser vi vanligvis ikke tenker på en gang. Som for eksempel hvordan frakte ny ammunisjon til våpnene mens man blir beskutt fra alle kanter.

Orlando Bloom er nesten ugjenkjennelig i rollen som kapteinen som leiren er oppkalt etter. Scott Eastwood er på sin side sin far opp ad dage – med det samme stålblikket og det stive, litt hånlige halvsmilet om leppene.

SIN FARS SØNN: Scott Eastwood i «The Outpost». Foto: Yana Blajeva / Another World Media

Apropos det. Lurie synes å ha gjort et poeng av å benytte seg av «sønnen til …»-skuespillere. Også Milo Gibson, sønn av Mel, Scott Alda Coffey, sønn av Alan Alda, James Jagger, sønn av Mick, og Will Attenborough, barnebarn av Richard, er med her. Uten at jeg kjente igjen noen av dem, kan jeg tillegge.

Det gir «The Outpost» et litt B-filmaktig preg. Så skal det sies at det filmtekniske er godt ivaretatt, og at kampscenene både er effektive og sterke.

RYDDER BORT DE DØDE: Caleb Landry Jones i «The Outpost». Foto: Another World Media

Det er en film som fremfor alt befatter seg med krigens kaos. Lurie jobber en del med skjebnene også, fremfor alt soldatenes forhold til de der hjemme. Problemet er at «The Outpost» er for tett befolket til at vi ordentlig kjent med menneskene. Og det sier seg vel nesten dessverre selv at den er lite opptatt av «de andre». Altså afghanerne.

Dessuten. Den avsluttende scenen, en skildring av ekstremt post-traumatisk stress, føles som et frekt tyveri fra «Captain Phillips» (2013).

Publisert: 17.07.20 kl. 20:37

