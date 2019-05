Se Linda Hamilton i nye «Terminator»

Linda Hamilton (62) er tilbake som beinhard actionheltinne – 27 år etter «Terminator: Judgement Day».

Det er endelig duket for gjenforening mellom Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger (71) og «Terminator»-skaper James Cameron (64).

1. november har «Terminator: Dark Fate» verdenspremiere, og torsdag slapp filmselskapet Skydance første smakebit på fra actioneventyret. Se traileren på VGTV øverst i artikkelen.

Hun er blitt eldre, og håret er kortere, men ellers ser Hamilton like sprek ut som i sine glansdager når hun nå skal redde menneskeheten på nytt.

Varmt gjensyn

– Det føltes riktig å hive seg på igjen. Jeg trengte litt tid til å bestemme meg, for i dag lever jeg et så stille og tilbaketrukket liv, uttalte hun nylig til HN Entertainment.

Også eks-guvernør Schwarzenegger vises mot slutten av traileren, med grått, veltrimmet skjegg. Hamilton nøt å gjenoppta samarbeidet.

– Jeg har så stor beundring for Arnold. Det var et kjært gjensyn. Jeg klemte han non stopp. Hvem skulle tro at jeg ville føle sånn, men det er sant – jeg klarte ikke å slutte å klemme på ham, forklarer hun.

På rollelisten, og med i traileren, er Natalia Reyes (32), Mackenzie Davis (32) og Gabriel Luna (36) – sistnevnte som en slags robot.

Arnold Schwarzenegger (70), som i 2015 gjorde comeback i «Terminator Genisys» som drapsmaskinen T800, står på rollelisten.

Linda Hamilton spilte rollen som actionheltinnen Sarah Connor i de første to filmene (1984 og 1991). En stund skal hun ha vurdert å takke ja til film nummer tre (i 2003), men det ble det aldri noe av.

IKONISK: Linda Hamilton i 1984-filmen «Terminator» (t.v.) og på et bilde fra noen år siden. Foto: Fra filmen og AP

– Med tanke på hvor mye Linda Hamilton betydde for action og kvinner den gangen, vil det være en enorm erklæring at den krigerkvinnen hun er blitt, nå returnerer, lød det fra James Cameron da nyheten om Hamiltons comeback ble kjent høsten 2017.

Cameron og Hamilton giftet seg i 1997, noen år etter at de jobbet sammen i de to «Terminator»-filmene, men ekteskapet tok slutt etter bare to år.

Tim Miller, blant annet kjent fra «Deadpool», er regissør, mens Cameron denne gang står som manusskribent og produsent. Filmen skal være den første i en trilogi.

Gjenopplivningen av «Terminator»-franchisen for fire år siden spilte inn et lass med penger, men fikk lunken mottagelse av anmelderne.

Publisert: 24.05.19 kl. 12:42