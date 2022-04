SLÅSS JURIDISK: Johnny Depp skotter bort på Amber Heard fra vitneboksen.

Johnny Depp får rettssalen til å le

Både Depp og ekskona Amber Heard kommer med alvorlige beskyldninger mot hverandre. I vitneboksen sørger han imidlertid også for å underholde.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag var hollywoodstjernen Depp (58) i vitneboksen for tredje dag på rad, i Fairfax County Circuit Courthouse i Virginia, etter å ha startet sin forklaring tirsdag.

Han har saksøkt sin ekskone, skuespiller Amber Heard (35), for 442 millioner kroner. Søksmålet er sentrert rundt en kronikk Heard skrev om seksuell vold i Washington Post i 2018.

Depp mener at Heard lyver om at han har mishandlet henne – og at karrieren og livet hans er ødelagt i kjølvannet av hennes påstander.

Nå er det Heards advokat Ben Rottenborn som griller Depp i sitt kryssforhør.

Sarkasmer

Store deler av dagen i retten har Rottenborn spilt av lydopptak og videoer fra da paret var sammen, og ikke minst har advokaten lagt frem en lang rekke tekstmeldinger og eposter.

HEFTIG SPRÅKBRUK: Depp-melding sendt til en venn av ham rundt fem måneder etter at forholdet tok slutt i 2016.

Etter hver høytlesning av meldinger spør advokaten Depp:

– Leste jeg dette riktig?

Depp svarer for det meste bekreftende, men kan åpenbart ikke dy seg for å bli sarkastisk innimellom. Som når han sier:

– Ja, det gjorde du virkelig, herr Rottenborn.

GRILLER DEPP: Ben Rottenborn, Amber Heards advokat.

Mot slutten av rettsdagen leser advokaten opp en utveksling mellom Depp og Heard fra 2013.

Samtalen går på hvordan de pleide å gå i strupen på hverandre når de kranglet.

«Min hals er din», skriver Heard.

«Jeg har bruk for halsen din, på måter som ikke inkluderer skade», svarer Depp.

Rottenborn stopper litt opp, og leser akkurat denne setningen to ganger.

– Beklager, kan du lese den en gang til, bryter Depp inn – og får latter fra salen.

Før meldingene ble lest opp i salen rakk Depp å skyte inn at han «ikke var stolt av språket han brukte».

Depps bruk av rusmidler er et stadig tilbakevendende tema i retten.

En video tilsynelatende snikfilmet av Heard viser en aggressiv Depp slamre med kjøkkenskapdører, hvorpå han griper til en vinflaske Heard gir uttrykk for at hun ikke likte at han hadde inntatt som frokost.

Rottenborn konfronterer deretter Depp med å ha forsynt seg med en «mega-halvliter vin», hvorpå Depp ler hånlig.

– Jeg skjenket meg et stort glass vin, sier han.

Depp lufter videre frustrasjon over det han mener var ulovlig filming fra Heards side, men sier også at dette passer godt sammen med annet bildemateriale hennes advokat legger frem.

– Jeg angrep et par skap, men jeg angrep ikke Heard, påpeker han.

– Hvis hun var skremt, hvorfor filmet hun? Hvis hun var livredd, hvorfor dro hun ikke derfra, spør Depp.

BANDKOLLEGER: Johnny Depp og Marilyn Manson har de siste ti årene spilt i bandet Hollywood Vampires sammen. Her i 2012.

En av mange rushistorier som ble belyst var hvorvidt Depp hadde brukt rusmidler sammen med Marilyn Manson, som i likhet med Depp har hatt alvorlige anklager om mishandling av kvinner mot seg de siste årene.

– Jeg ga Marilyn Manson en pille en gang sånn at han skulle slutte å snakke så mye, sier Depp.

Heards advokater forsøkte ifølge NBC også å så tvil om Depps hukommelse i forbindelse med krangelen, som ifølge Depp endte med at han fikk kvestet fingeren. Skuespilleren hevdet i retten onsdag at det var en vodkaflaske Heard kastet som skadet fingeren.