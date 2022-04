FOREDRAG: Olivia Wilde holdt foredrag på scenen da en kvinne plutselig spaserte opp på scenen og ga henne denne store konvolutten.

Medier: Olivia Wilde fikk rettspapirer utlevert på scenen

«Privat og konfidensielt» sto det på konvolutten som skuespiller Olivia Wilde (38) ble overrasket med under et filmarrangement i Las Vegas tirsdag.

Publikum i salen under CinemaCon skal først ha trodde det var en del av opplegget da en kvinne plutselig gikk opp på scenen og overrakte den store konvolutten til Wilde.

Wilde var alene på podiet og i full gang med å snakke om sin kommende film «Don’t Worry Darling».

Tilstedeværende forteller til People at Wilde skal ha spurt kvinnen: «Er denne til meg? Er det et manus?».

Filmstjernen skal deretter ha sagt noe som at «Dette var jo mystisk», før hun opplyste om at hun kom til å åpne konvolutten – «fordi det nå føltes som en del av regien».

Etter å ha åpnet den og raskt lest hva det dreide seg om, uttalte 38-åringen:

– OK, skjønner. Takk.

Wilde fortsatte så foredraget og snakket ikke mer om det inntrufne.

SJEKKET: Olivia Wilde åpnet konvolutten på scenen.

People får opplyst fra kilder om at det var rettspapirer fra eksforloveden, skuespiller Jason Sudeikis (46), som ble overlevert. De to har to barn sammen og er i rettsstrid om barnefordelingen.

Filmnettstedet Deadline skriver at en talsperson for Sudeikis visste at rettspapirene var på vei til Wilde, men at Sudeikis «ikke hadde noen kjennskap på forhånd til hverken når eller hvor konvolutten skulle overleveres».

Deadline har også forsøkt å komme i kontakt med Sudeikis advokat, uten å lykkes.

EKSPAR: Jason Sudeikis og Olivia Wilde på en tilstelning i Los Angeles i 2013.

Wilde og Sudeikis ble et par i 2011 og forlovet seg i 2013. like før jul i 2020 tok forholdet slutt, kort etter at Wilde regisserte og spilte mot popstjernen Harry Styles (28) i nettopp «Don’t Worry Darling».

Romanseryktene rundt Wilde og Styles skjøt raskt fart. De to har ennå ikke bekreftet offisielt at de er et par, men de legger ikke skjul på at det har oppstått søt musikk. Bilder av paret tatt ved en rekke ulike anledninger viser dem hånd i hånd og tett omslynget.

«Don’t Worry Darling» får verdenspremiere i september.