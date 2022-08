ANSIKT TIL ANSIKT MED DET UKJENTE: Scene fra «Ulvevandrerne».

Filmanmeldelse «Ulvevandrerne»: Eventyrlig animasjon

Ulven vil overleve.

ANIMASJONSFILM

«Ulvevandrerne» («Wolfwalkers»)

Irland/Luxembourg/Frankrike. 9 år. Regi: Tomm Moore og Ross Stewart

NORSKE STEMMER: Oddgeir Thune, Lilou De Wangen, Even Stormoen, Marit Adeleide Andreassen, Sienna Rosie Schei m.fl.

Ikke et ondt ord om moderne dataanimasjon, som har brakt oss mye fint, endog en pen håndfull klassikere. Men det hadde vært fortærende om tradisjonell, håndtegnet tegnefilm hadde gått heden, hadde det ikke?

Tegnefilm der «realisme» ikke nødvendigvis er et mål i seg selv, der man kan se at menneskehender med penn og blyant har vært på ferde. Ja, tegnefilm som rent faktisk er tegnet.

Noen holder lykkeligvis håndverket ved like og i live. Japanske Studio Ghibli, og deres husgeni Hayao Miyazaki, har lenge hatt et gledelig stort publikum i Norge. Irske Cartoon Saloon, som har gjort fantastiske ting før, fortjener det samme. «Ulvevandrerne» er magisk god.

VIL HJELPE PAPPA: Robyn og Bill i «Ulvevandrerne».

Vi skal inn i keltiske sagn og myter, og møter Robyn Goodfellowe og hennes far, Bill, som er kommet til Kilkenny for å jakte ulv. Ja, ikke bare jakte, men hjelpe til å utrydde, på befaling fra den såkalte Riksforstanderen, den store, truende skikkelsen som styrer det som styres kan i Irland i 1650.

Befolkningen ser ikke bare på ulvene som en eksistensiell trussel, men tillegger dem dessuten demoniske kvaliteter. Dyrene må bort for enhver pris, og Robyn er klar for å gjøre sitt. Pappa Bill har imidlertid lovet Robyns avdøde mor å beskytte datteren, og ser helst at Robyn holder seg hjemme. Riksforstanderen skal senere forvise henne til vaskekjelleren, der hun må gjøre «kvinnfolkarbeid» sammen med de gamle konene.

SANSELIG SKOG: Robyn og Mebh i «Ulvevandrerne».

Det som skjer, og som setter hele virkelighetsoppfatningen hennes på hodet, er at Robyn får kontakt med en «ulvevandrer», Mebh, i skogen. Hun er en pussig liten skapning – et smått dyrisk menneskebarn med et sjokk av rødt hår på hodet.

Mebh kan kommunisere med ulvene. Ikke bare det: Om natten blir hun en ulv. Kroppen hennes blir liggende i sengen og sove. Men sjelen hennes tar form av et av de forhatte dyrene, og springer ut i skogen.

Å BLI EN ULV: Scene fra «Ulvevandrerne».

Robyn og Mebh blir venner, og førstnevnte blir kjent med sistnevntes store sorg: Mebhs mamma, også en rødhåret ulvevandrer, som sover i hiet i skogen og ikke lar seg vekke. Ulven i henne er fanget av menneskene. Robyn havner i et dilemma: For å kunne hjelpe Mebh, må hun trosse faren sin.

Det er en grunn til at «Ulvevandrerne» har 9-årsgrense. Og den er at filmen, som alle skikkelige eventyr, er ganske skummel. Da tenker jeg ikke bare på ulvene og de skarpe tennene deres, men også at historien tar opp i seg så mange store spørsmål.

MEBH, ROBYN OG FUGLEN MERLIN: Scene fra «Ulvevandrerne».

Regissørene Moore og Stewart er påpasselige med å ikke tre noe «budskap» ned i halsen på oss. «Ulvevandrerne»s primære oppgave er å være spennende. Men den som kjenner etter vil finne at filmen har noe å si om temaer som hvordan vi møter fremmede, dyrs rettigheter, sivilisasjonens pris og feminisme.

Ikke minst får den oss til å tenke på metafysiske og filosofiske spørsmål. Noe står på spill i «Ulvevandrerne», mer enn i din gjengse Disney-heltehistorie. Det er en animasjonsfilm som vil glede far og mor like mye som sønn og datter.

Animasjonen er smellvakker, taktil på en annen måte enn i dataanimerte filmer, der karakterene har det med å se ut som om de er laget av den samme typen gummi.

OG OM NATTEN ... : Scene fra «Ulvevandrerne».

Skogssekvensene er sanselige akvareller – så attraktive at man får lyst til å svømme i dem. Menneskene og scenene innenfor murene i byen er mer i stil med klassisk tegnefilm-estetikk. Antagonistene – soldatene og Riksforstanderen – er skrekkinnjagende i streken: Store, harde, boksete og firkantede.

På sitt beste, hvilket vil si så godt som hele tiden, er det å se «Ulvevandrerne» noe hinsides å bli fortalt et eventyr. Den er som å dykke ned i det. Stønn, for en flott animasjonsfilm.

«Ulvevandrerne» går i seks måneder på norske kinoer, før den engelskspråklige utgaven slippes på Apple TV+. I september kommer det også en versjon på samisk, som får premiere på TIFF Junior-filmfestivalen i Tromsø.