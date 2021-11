UMAKE PAR: Tom Hardy og symbioten hans i «Venom: Let There Be Carnage».

Filmanmeldelse «Venom: Let There Be Carnage»: Styggen på ryggen

Marvel-oppfølger i «bedre enn forgjengeren»-sjokk.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

ACTIONKOMEDIE

«Venom: Let There Be Carnage»

USA. 12 år. Regi: Andy Serkis

Med: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham

«Venom» er den skabbete bikkja i Marvel-porteføljen. Det er ikke engang meningen at filmene skal være «gode».

Utgangspunktet er faktisk en smule forfriskende. Gudene skal vite at det er mange nok pinefullt selvhøytidelige superhelter der ute, i filmer så fullastet av sin egen mytologi at de synker under vekten av den.

«Venom» vil bare være billig og dum som en sci fi-monster B-film fra 1950-tallet. I beste fall en fattigmannsutgave av «Spider-Man». En lav ambisjon det står respekt av. Og om man først skal sette svake filmer opp mot hverandre, og legger godviljen til, kan det da også hevdes at «Venom: Let There Be Carnage» er hakket mer vellykket enn den første filmen fra 2018. Ikke at dét betyr veldig mye.

TUNGE SKUESPILLERE TULLER OG TØYSER: Tom Hardy og Michelle Williams i «Venom: Let There Be Carnage».

Den hardtslående reporteren Eddie Brock (Hardy) har mistet kjæresten Anne (Williams), men tilegnet seg en permanent kompanjong: Venom, en utenomjordisk organisme som har tatt bolig i kroppen hans, og har det med å poppe ut av ryggen hans i de minst opportune situasjoner.

Venom liker å spise sjokolade og menneskehjerner, og er ellers noe av en spøkefugl. Dialogene hans med Eddie er av typisk «umake par»-kaliber, og det blir mye umoden slapstick. Kopper, krus og kar går veggimellom når Venom utfolder seg på kjøkkenet i vertens ungkarsleilighet. Som vi skratter!

DÅRLIGE SONINGSFORHOLD: Tom Hardy (til venstre) og Woody Harrelson i «Venom: Let There Be Carnage».

Det dataanimerte action-spetakkelet besørges på sin side av tittelens Carnage. Også en «symbiote», akkurat som Venom, men klart mer rødmusset og fiendtlig. Carnage vokser ut av den fengslede drapsmannen Cletus Kasady (Harrelson), som har en høne å plukke med Eddie. Se dem barke sammen i vakre San Francisco!

«Venom: Let There Be Carnage» er regissert av briten Andy Serkis, viden kjent for å ha lagt ned den menneskelige innsatsen som lå til grunn for den dataanimerte Gollum i «Ringes herre»-filmene, King Kong i nyinnspillingen fra 2005 og Caesar i «Planet Of The Apes»-serien. Han burde vite litt om krysningspunktet mellom «live action» og animasjonsfilm.

KOMMER UNNA MED DET: Woody Harrelson i «Venom: Let There Be Carnage».

Og det gjør han vel, kanskje, selv om det ikke merkes her. CGI-sekvensene er de beste i «Venom: Let There Be Carnage», en film som ydmyker sine livs levende skuespillere på det groveste. Det eneste mennesket av kjøtt og blod som kommer noenlunde greit ut av det, er Woody Harrelson. Men det er fordi Woody Harrelson kommer godt ut av alt.

Gutt (12) vil like, men ikke elske «Venom: Let There Be Carnage». Vi andre får glede oss over at filmen tross alt er i en slags kontakt med sin egen absurditet. Og at den er kort – 1 time og 37 minutter.