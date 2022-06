LOOK INTO MY EYE: Sebastian (Alex Bøyum) viser det siste innen laserspill-haute couture.

Filmanmeldelse: «Blasted: Gutta vs. Aliens»: Laserguttastemning

Solid selvbevisst UFO-tøys fra norske debutanter.

«Blasted: Gutta vs. Aliens»

Norsk horrorkomedie

Med: Axel Bøyum, Fredrik Skogsrud, Mathias Luppichini, Ingrid Bolsø Berdal, Ingar Helge Gimle m.fl.

Manus: Emanuel Nordrum

Regi: Martin Sofiedal

Premiere på Netflix tirsdag 28. juni

Lysfenomenene i Hessdalen er det perfekte utgangspunkt for en spektakulær science fiction-film på norsk grunn.

Av typen X-files møter Ridley Scott og Steven Spielberg og finner ut hvem E.T. egentlig ringer til. Som en gang for alle gjør den lille Trøndelagsbygda til en galaktisk turistmagnet.

Det er på ingen måte dét «Blasted: Gutta vs. Aliens» prøver på.

Den prøver ikke engang å ha en spektakulær tittel.

Sebastian (Bøyum) er nyansatt og skjelven formuesforvalter med mulighet til å kapre millionærkødden Kasper som sin første kunde. Hvis det ikke bare var for at Kasper kjeder seg.

Heldigvis arrangerer Sebastians bestevenner (Luppichini) utdrikkingslag for Sebastian i Hessdalen (nei, jeg aner heller ikke hvorfor), og Kasper blir utrolig nok med. Det er bare det at Hessdalen samtidig er besatt av kroppsinvaderende romvesener, og det eneste som kan stoppe dem er laserspillgeværer.

Javisst.

CAN I DREAM?: Guttastemning på trøndersk hytte. Sebastian (Axel Bøyum) i en hyllest til Atle Antonsens «Styggen på ryggen»-kostyme

Regissør Martin Sofiedal («Benjamin Falck & dødsdolken») og debuterende langfilmmanusforfatter Emanuel Nordrum har omfavnet den i Norge altfor lite brukte humorhorror og science fiction-sjangeren. En cinematisk guttastemning som blant andre britiske Edgar Wright («Shaun of the Dead») og superheltentusiast James Gunn («Guardians of the Galaxy») har perfeksjonert til å være på den riktige siden av rølpete.

Skuespillerne gjør det greit. Særlig Bøyums vekselsvis maniske og livredde blikk kommer virkelig til sin rett i flere scener. Ingrid Bolsø Berdal er ganske lik seg selv, til og med som veldig gravid politietterforsker.

Likevel er det produksjonsapparatet som skinner. Regissør Sofiedal har reklame- og musikkvideoerfaring (inkludert Keiinos «Spirit in the Sky»). Det merkes, i den forstand at alt er lekkert, sylskarpt og tro mot sin egen indre logikk. Sammen med fotograf Martin Hognes Solvang og klipper Jens Peder Hertzberg (som for øvrig har en stemmekameo som radiooperatør) er «Blasted» et håndverk som ser og svever mye bedre enn man er vant til.

GAME OVER, MAN: Roy Gullhella (Rune Temte) viser hva for mye vitaminer kan gjøre med kroppen.

Komponist Roy Westad («Askeladden») får nok en gang en norsk film til å høres dyrere ut enn den er. Selv om det kan bli litt vel mye bråkjekke horn og mektige strykere. For om det ikke nødvendigvis er guttastemning av «Hvite gutter»-sorten, så er det i alle generelt veldig mye tydelig stemning her.

Dessverre snubles det litt i egne inspirasjonskilder, ambisjoner om universbygging og litt for få virkelig morsomme og presise replikker. Man kunne ha høvlet bort ti-femten minutter fra handlingen uten at det hadde gjort veldig mye.

Tøys? Hundre prosent. Likevel hviler en trygghet over konseptets innebygde fjas, som gjør den mer underholdende enn man kan forvente. Generelt er det så mange kinokvaliteter over «Blasted» at det er nærmest litt rart at den aldri vil bli vist på et skikkelig stort lerret, men i stedet kommer til å nå et bredt internasjonalt Netflix-publikum.

Ikke fordi den er så god, men fordi det er sjelden å oppleve en underholdningsfilm i dette segmentet som er hundre prosent bevisst på hva den er.

Rollen som Hessdalen blir for øvrig spilt av Lier utenfor Drammen.

Så mye for den turismen.