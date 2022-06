Talsperson for Amber Heard: Planlegger å anke dommen

Amber Heard (36) klarer ikke å beskrive skuffelsen, og skal angivelig planlegge å anke, ifølge New York Times.

Juryen landet onsdag på at Amber Heard (36) har ærekrenket sin eksmann Johnny Depp (58), og Depp vant frem med sitt søksmål. Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner.

Heard gikk etterpå ut på Instagram og Heard skrev at skuffelsen var ubeskrivelig, at hjertet hennes er knust og at hun frykter at voldsofre nå vil bli redde for å stå frem.

Hun mener også at hun har mistet sin ytringsfrihet.

Ettert at dommen hadde falt i Fairfax Circuit Court i Virginia onsdag kveld norsk tid, gikk en talsperson for Heard, med navn Alafair Hall, ut i New York Times med en uttalelse som kan tyde på at punktum likevel ikke er satt.

Hall skal ha opplyst til avisen at Heard planlegger å anke dommen.

Samtidig som Depp fikk medhold i sitt søksmål mot Heard, fikk hun medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat.

Heard skal som kompensasjon få 2 millioner dollar, men retten tilkjenner Heard ingen straffskader.

MOTPARTER: Johnny Depp og Amber Heard tidligere i rettssaken.

Mange amerikanske medier beskriver dommen som overraskende, på den måten at det er sjelden at begge parter både vinner og taper i en slik sivil sak – med tanke på at Depp også må betale noe.

– Det betyr at juryen har landet på at begge to snakker sant nok til at de kan dømmes. Men dette er klart til Depps fordel, for juryen tror ikke på et eneste ord Heard har sagt, annet enn at hennes karriere ble lett skadet, sier ekspert innen familierett, David Glass, til People.

I et innlegg på Instagram takker Depp for å ha fått livet sitt tilbake etter å ha blitt utsatt for «grunnløse, kriminelle beskyldninger, som «snudde opp ned på livet på et blunk».