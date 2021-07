EKSPAR: Angelina Jolie og Brad Pitt på en prisgalla i 2015. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

Retten kaster Jolie og Pitts skilsmissedommer

Angelina Jolie (46) gikk rettens vei i vår med ønske om å få den private dommeren fjernet fra saken. Nå er hun blitt hørt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

En ankedomstol i California bestemte fredag at dommer John W. Ouderkirk ikke lenger skal brukes i den betente omsorgsstriden mellom Jolie og Brad Pitt (57).

Beslutningen begrunnes ifølge ABC News med at Ouderkirk har for tette bindinger til Pitts advokater, og at dette ikke ble gjort klart da han påtok seg jobben.

Pitts advokater på sin side har hele tiden hevdet at det ikke er tilfelle, og at Ouderkirk etter å ha gransket saken i et halvt år, er fullt i stand til å gi en rettferdig dom.

Blant annet har det vært kranglet om hvorvidt parets barn skal innta vitneboksen eller ikke.

Bakgrunn: Angelina vil la barna vitne – dommeren nekter

Ankedomstolen mener at det har forekommet et «etisk brudd», og at den informasjonen som foreligger, er nok til å kunne så tvil om dommerens habilitet og evne til å være upartisk.

«Derfor er det påkrevd at han diskvalifiseres», heter det i dokumentene.

Fem år lang prosess

Dermed kan det bety at hele rettsprosessen med å komme til enighet om barna, må starte helt på nytt, skriver ABC News.

Jolie og Pitt gikk fra hverandre for fem år siden og ble formelt skilt i 2019. Hollywood-stjernene har imidlertid ennå til gode å komme til enighet om omsorgen for deres seks barn, Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) og tvillingene Knox og Vivienne (12).

Det er vanlig i Hollywood at superstjernene hyrer inn private dommere i forbindelse med skilsmisser. Allerede i august i fjor skal Jolie ha bedt Ouderkirk om å trekke seg fra saken, noe han nektet å gjøre.

Hverken Jolies eller Pitts advokater har kommentert fredagens utfall.

Jolie informerte retten i mars i år om at hun hevder å kunne legge frem bevis for at Pitt var voldelig.

Siden eldstebarnet er 19, og to av barna er under 14, er det kun de resterende tre som er aktuelle som vitner. Hvordan de praktiserer fordelingen i dag, er ikke kjent – heller ikke detaljene om hva Pitt krever.

I utgangspunktet søkte han om delt omsorg, 50/50.

Jolie og Pitt to giftet seg i 2014. Nyheten om separasjonen slo ned som en bombe to og et halvt år senere.

Ikke bare er barnefordelingen et betent stridspunkt. Det gjenstår også rettsforhandlinger når det gjelder det økonomiske.

Pitt fikk offentlighetens lys på seg i 2016 da han i alkoholpåvirket tilstand havnet i krangel med parets da 15 år gamle sønn Maddox om bord på et fly. Dette skal ha vært hendelsen som fikk begeret til å flyte over for Jolie, som valgte å forlate ham.

Pitt har i ettertid selv innviet omverdenen i tidligere alkoholmisbruk og grepene han måtte ta for å få bukt med avhengigheten. Han har også forklart at han har tilgitt seg selv.