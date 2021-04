HOLLYWOOD-STJERNE: Ashley Judd, her på Golden Globe Awards i Los Angeles i 2018. Foto: OConnor-GG18/AFF-USA.com / AFF

Ashley Judd viser frem bilder etter skrekkskaden

Filmstjernen Ashley Judd (53) var nær ved å miste det ene benet i regnskogen i Kongo.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Judd holder på med rehabilitering etter den dramatiske hendelsen i februar i år. 53-åringen snublet og falt – og brakk høyre ben på fire steder.

I tillegg pådro hun seg en omfattende nerveskade, og det skal ete øyeblikk ha vært fare for ät hele benet måtte amputeres.

Nå har den amerikanske skuespilleren lagt ut en serie bilder og et videoklipp på Instagram, der hun viser lange, store arr etter de mange operasjonene hun har vært gjennom. Bildene ser man ved å bla gjennom posten under:

«Ved denne typen skade (og mange andre som jeg har), snakker vi om grader», skriver hun under innlegget og forklarer hvilken seier det er når hun klarer å bevege benet litt mer enn tidligere.

Prosessen med å trene seg opp er møysommelig og smertefull.

«Jeg gjorde 60 sånne på én dag og gråt meg gjennom det», opplyser hun om bevegelsen hun viser i klippet, der hun holder i det skadde benet og trekker foten sakte frem og tilbake over gulvet.

Hun skryter av venner og slektninger som backer henne, og som med vennlig press motiverer henne til å klare å fullføre. Foten klarer hun ennå ikke å bevege.

«Kneet kommer seg og bruddene er i ferd med å helbredes. Men skaden på peroneusnerven vil det ta minst ett år å lege. Jeg konsentrerer meg hardt for å prøve å flytte på min veldig urørlige fot», skriver hun.

Første delmål nå er at når juni kommer, så håper Judd å kunne gå med skinne og krykke i juni.

Båret i over to døgn

Det tok 55 utmattende timer å frakte Judd fra ulykkesstedet i Kongo til sykehuset i Sør-Afrika, en reise hun har beskrevet som «grusom».

16. februar delte hun dette bildet som viser hvordan hun ble båret gjennom jungelen:

Ashley Judd er blant annet kjent for sine roller i TV-serier som «Startrek: The Next Generation» og «Twin Peaks», og filmer som «Heat», «Divergent» og «Double Jeopardy».

Det var imidlertid i forbindelse med veldedighetsarbeid for aper i regnskogen at hun befant seg i Kongo.

Selv om det er en stund til hun kan legge ut på reise igjen, er den ferskeste posten på Instagram ledsaget av et bilde av stjernen, der hun fordyper seg i en reisebok om Patagonia i Sør-Amerika.

«Se opp, Patagonia, for når den nerven er bra igjen, så kommer du til å se meg!», skriver hun under.

Judd er blant kvinnene som var med å felle Hollywood-modul Harvey Weinstein (69) i forbindelse med MeToo-opprullingen: