OMSTRIDT PAR: Soon-Yi Previn og Woody Allen i Cannes i 2014. Foto: FRANCK ROBICHON / EPA

Woody Allen og kona slakter TV-dokumentar: − Full av løgner

Anklagene om at Woody Allen (85) skal ha forgrepet seg på adoptivdatteren Dylan Farrow (35), brettes nå ut på TV.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Disse dokumentarskaperne hadde ingen interesse i sannheten», lyder det i en skriftlig uttalelse på vegne av Allen til Fox News.

Den første episoden av «Allen vs. Farrow» hadde premiere på HBO søndag. VGs anmelder mener den står til terningkast fire og beskriver serien som et «et gjennomført karakterdrap».

Nå får verden for alvor innsyn i den betente familiestriden som startet da filmregissør Allen innledet et forhold til 26 år yngre Soon-Yi Previn (nå 50), adoptivdatteren til hans egen samboer, filmstjernen Mia Farrow (nå 76) tidlig på 90-tallet.

I dokumentaren utbroderer Mia Farrow og Dylan Farrow de alvorlige påstandene som først ble kjent for offentligheten for snart 30 år siden – da Allen brøt med Farrow.

Allen, som alltid har nektet skyld, er i harnisk over dokumentaren. Det samme er kona, som i dag er 50 år. De to giftet seg i 1997 og har fått to barn sammen. Paret beskylder dokuskaperne for å ha samarbeidet med Farrow-familien for å utføre «en konstruert jobb fylt med løgner».

MOR OG DATTER: Mia Farrow og Dylan Farrow på en galla i New York i 2016. Foto: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES

Arbeidet med dokumentaren skal ha pågått i mange år, men Allen og Previn hevder at de kun to fikk to måneders varsel før premieren til å kommentere.

«Selvsagt ønsket de ikke å medvirke», heter det i kunngjøringen på vegne av paret.

Farrows og Allens felles sønn, journalist Ronan Farrow (33), har alltid stått på morens og søsterens side i saken. Han er deres troverdighetsvitne også i den nye dokumentaren.

MOR OG SØNN: Mia Farrow og Ronan Farrow i New York i 2015. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Ronan Farrow: – Han er min far og gift med min søster

HBO får også det glatte lag fra Allen, som i sin uttalelse sier at det «ikke er overraskende at HBO sender serien, siden de har en produksjons- og forretningsavtale med Ronan Farrow, sistnevnte kjent for å ha startet #metoo-opprullingen.

«Selv om denne frynsete saken kanskje får oppmerksomhet, så forandrer det ikke faktum», sier Allen.

I første episode av dokumentaren forteller Dylan Farrow hvordan hun hevder Allen «groomet» henne, altså startet å nærme seg henne på utspekulert vis. Hun forteller hvordan han la seg i sengen hennes og la kroppen sin rundt hennes.

En gang hun satt på fanget hans, skal Allen ifølge adoptivdatteren ha fått henne til å suge på tommelen hans.

– Han sa hva jeg skulle gjøre med tungen. Og jeg tror det holdt på en stund. Det føltes lenge, sier Dylan Farrow ifølge Fox News.

Klandrer Mia Farrow

Woody Allen og kona påpeker at «alle vet at anklagene er usanne» og viser til at etterforskere i flere tiår har prøvd å finne bevis for de påståtte overgrepene uten å lykkes.

Mia Farrow, som Allen alltid har hevdet har plantet historien i datterens hode fordi hun har hevnmotiv, sier i dokuserien at hun føler skyld.

– Det er min store anger her i livet. At jeg ikke var bevisst nok. Jeg brakte denne mannen inn i familien min. Det er ikke noe jeg kan gjøre nå som kan forandre på det, sier 76-åringen ifølge People.

Farrow sier videre at hun forstår hvorfor folk ikke tror at det kan ha skjedd.

– Hvem i all verden vil tro noe sånn om Woody Allen? Jeg kunne ikke tro det. Alle beundret Woody så veldig. De elsket ham. Det gjorde jeg også, sier Farrow.

I sin omstridte biografi i fjor, «Apropos of Nothing», skrev Allen at han forstår ekssamboerens raseri da hun fant ut av forholdet hans med Soon-Yi. Selv hevder han at han og Farrow hadde gjort det slutt før det.

«Men jeg la aldri en finger på Dylan. Aldri har jeg heller gjort noe mot henne som kan misforstås og tolkes som overgrep», skriver den Oscar-belønnede filmregissøren i boken.

Den nye TV-dokumentaren består av fire episoder.