NY ROLLE: Ane Dahl Torp har fått rollen som engstelig mor i den nye serien «I dine hender».

Ane Dahl Torp i ny Netflix-serie

Ane Dahl Torp (47) har fått en av hovedrollene i den svenskproduserte Netflix-serien «I dine hender».

«I dine hender» er et nytt svensk spenningsdrama basert på den bestselgende romanen av Malin Persson Giolito med samme navn. Innspillingen startet nylig i Stockholm, men det er først nå at Netflix går ut med navnene til skuespillerne.

Dramaet handler om de to 14 år gamle bestevennene Billy og Dogge. Ane Dahl Torp ikler rollen som sistnevntes mor.

Netflix beskriver «I dine hender» som «en gripende skildring av kraften i et barndomsvennskap og en knusende skildring av hva som skjer når et samfunn ikke klarer å beskytte de som trenger det mest».

Serien er regissert av Anna Zackrisson («Snow Angels», «The Restaurant»).

— Det er en dynamisk blanding av nye talenter og erfarne skuespillere. Vi begynte å filme for to uker siden, og jeg er mektig imponert over alle som er en del av dette. De er så sterke og uredde når de skildrer denne sårbare historien. Jeg ser frem til å være med på denne reisen sammen med dem, sier Anna Zackrisson i en uttalelse fra Netflix.

Serien blir vist først i 2024.