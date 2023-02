KÄR OCH GALEN: Aubrey Plaza ble aldri kvitt forelskelsen i sin svenske medstudent fra gymnaset, røper hun i et intervju med The New Yorker.

Aubrey Plaza: Dro til Sverige for å finne eksen

«White Lotus»-stjernen har aldri klart å glemme sin svenske ungdomskjæreste Johan.

Det er Expressen som refererer til et intervju som Aubrey Plaza (38) har gjort med The New Yorker. I intervjuet forteller Plaza at hun datet Johan fra Gøteborg som var utvekslingsstudent på skolen hennes hjemme i Delaware.

– Hver gang jeg avsluttet et forhold tenkte jeg at jeg teknisk sett fremdeles var sammen med Johan. Vi gjorde det aldri slutt, sier Plaza i intervjuet.

Ikke nok med det; besettelsen til Plaza, som etter hvert skulle bli en berømt skuespiller, var så sterk at hun dro til Sverige for å finne ham, røper hun.

Ikke bare én gang, men to!

Ti år etter gymnaset traff hun Johan i Stockholm, men ettersom han var i et forhold, ble det ikke mer mellom de to.

Flere år etter dette igjen nevnte hun historien for skuespilleren og regissøren Mike White, som senere skulle bli en av skaperne til «White Lotus». Han tente på historien og ville skrive manus til den.

– På ett vilkår, forteller Aubrey Plaza.

– Og det er at vi møtes i Stockholm og jeg får treffe Johan igjen.

White og Plaza dro til Stockholm og møtte Johan for å diskutere prosjektet. Det gikk så langt at Mike White dro til Finland for å begynne pre-produksjon, men pandemien satte en brutal stopper for prosjektet.

– I løpet av sommeren 2020 spurte jeg «skal vi lage denne filmen, eller skal planen bare forkastes?». Det ble ingenting av det, og i stedet begynte han å jobbe med «White Lotus», forteller Aubrey Plaza.