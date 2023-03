Skuespiller Michael Douglas sammen med sin kone, Catherina Zeta-Jones.

Michael Douglas (78) til VG: − Følte meg skikkelig teit

Det var mange som hevet øyenbryn da filmikonet Michael Douglas (78) valgte å forfølge subatomære partikler.

– Det ser bedre ut i filmen enn det gjorde på settet, bedyrer Hollywood-veteranen overfor VG.

Skuespilleren med to Oscar-statuetter på CV-en strekker armene til siden og later som han holder seg fast i en bordkant. 78-åringen illustrerer hva regissør Peyton Reed ville ha hans aldrende kropp til å utføre i superheltfilmen «Ant-Man and the Wasp: Quantumania».

– Michael var med på flere spinnville fysiske utfordringer. Vi rev og slet i ham, og han syntes det var helt sinnssykt. Han elsket det, hevder Reed til VG.

I opptaket blir Douglas hektet fast til vaiere og lagt foran en gigantisk grønnskjerm, før en kraftfull vindmaskin kaster ham og medskuespillerne rundt i rommet, som i en tørketrommel. Alt for å skape illusjonen om at de blir sugd inn i en annen dimensjon.

– De lovet å ikke få meg til å se dum ut, men det er rart å forsøke ha en større reaksjon enn du føler er naturlig. Du blir nødt til å stole på regissøren. Du aner ikke hvordan det blir til slutt. Ingenting er jo der, for det legges på digitalt etterpå, forklarer Douglas.

Overraskende valg

Han har vært i den amerikanske filmbransjen helt siden slutten av 60-tallet, og er unektelig en av Hollywoods største stjerner gjennom tidene.

Med storfilmer som «Wall Street», «Basic Instinct» og «Fatal Attraction» på repertoaret, samt ekteskapet med den 25 år yngre skuespiller-kona Catherine Zeta-Jones og en overlevd kreftdiagnose, har Michael Douglas vært et gjenganger-navn i avisspaltene i flere tiår.

Da Douglas kastet seg inn i Marvels helter-i-trikot-univers (MCU) tilbake i 2015, overrasket det mange. 78-åringen hadde på den tid nær 50 filmer på CV-en, uten noen gang å ha kastet så mye som et flørtende blikk mot fantasy- og superheltsjangeren.

Pianisten Liberace og aksjespekulanten Gordon Gekko er et godt stykke unna vitenskapsmannen Hank Pym, som bruker subatomære partikler til å krympe seg selv til insektstørrelse.

– «Ant-Man» er ikke en typisk Michael Douglas-film. Du tok rollen få år etter at du ble kurert for munnhulekreft. Endret sykdomserfaringen hva du så etter i filmroller og hva du ville gjøre med resten av karrieren?

– Jeg ville prøve noe nytt. Noe som ikke var ventet av meg. Alt jeg hadde gjort tidligere var hovedsakelig samtidsfilm med voksen tematikk, som barn og unge ikke så. Det finnes et helt nytt publikum der ute. Plutselig blir masse folk kjent med deg og arbeidet ditt, som ikke kjente deg fra før, sier Douglas.

En ung manns verden

Med sine 78 år er han en av de eldste hovedkarakterene i MCU.

– Hva bringer du til bords, som yngre skuespillere ikke gjør?

– Alder og ansiennitet, svarer Douglas på et millisekund, før han humrer godt.

– Superheltfilmer er egentlig en ung manns spill, men jeg gir universet eldre rollefigurer. Kanskje jeg har rekorden for eldste karakter i Marvel-universet? Samuel L. Jackson er vel i nærheten ...

Sistnevnte, som spiller spionen Nick Fury, er 74 år. Sir Patrick Stewart derimot, som i 2022 gjentok sin rolle som den telepatiske professoren Charles Xavier i «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», sitter på rekorden med sine 82 runder rundt sola.

Lar tvilen være et gode

– I «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» krymper dere mer enn noen gang før. Gjennom en lang karriere har du vel stått i situasjoner hvor du har følt deg liten?

– Godt spørsmål ...

Douglas justerer sitteposisjon og tar hånden til haken. Et par sekunder kikker han tankefullt ut i tomrommet.

– Å ha tvil er en del av prosessen. Det har jeg hatt i mange av filmene jeg har vært med i. Har du tvil, føler du deg liten. Du føler deg begrenset. Føler du ikke usikkerhet, har du ikke presset deg selv nok. Det gir selvtillit. Og selvtillit ekspanderer deg. Det tillater deg å vokse. Samtidig liker jeg å tenke smått.

Så, hvordan sto det til med Michaels selvtillit da han hans godt voksne legeme ble kastet rundt i nevnte tørketrommel?

– Effektene var fantastiske i filmen, men det var jo ikke slik da vi filmet ... Det er et perfekt eksempel på et øyeblikk hvor jeg følte meg skikkelig teit!