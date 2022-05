KRYSSFORHØR: Amber Heard (t.v.) i vitneboksen tirsdag. Johnny Depps advokat Camille Vasquez var beinhard.

Amber Heard grillet av Johnny Depps advokat

Advokat Camille Vasquez konfronterte Amber Heard med hvorfor Johnny Depp ikke har sett henne i øynene en eneste gang under rettssalen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Amber Heard (36) har de siste to dagene i retten i Virginia måtte svare for en rekke påstander som Johnny Depps (58) advokater mener er blank løgn fra hennes side.

Bakgrunn: Alt om rettssaken her

Stridens kjerne er kronikken i Washington Post fra 2018, der Heard tok et oppgjør med partnervold. Depp har saksøkt Heard for ærekrenkelse, og hun har levert motsøksmål.

Heard står fast på at hun fryktet for livet sitt, at hun ble banket opp og seksuelt misbrukt. Depp sier at det var hun som var voldelig, og at han aldri har slått en kvinne.

Mandag og tirsdag ble Heard grillet i time etter time av Depps advokat, Camille Vasquez (37).

Heard ble også spurt om hun hadde registrert at Depp ikke én gang i løpet av rettssaken så langt har møtt blikket hennes. Det svarte Heard bekreftende på. Heard svarte også ja da Vasquez sa at Heard på sin side har sett på Depp mange ganger underveis.

MOTPARTER: Amber Heard og Johnny Depp i retten tirsdag.

Depp har sett ned i pulten konstant mens ekskona har sittet i vitneboksen.

– Det er fordi han har lovet deg at du aldri skal få se hans øyne igjen, sa Vasquez.

Det er også spilt av lydopptak i retten, fra 2016, hvor Depp sier nettopp det til Heard. I lydopptaket trygler Heard om forsoning kort etter at hun har stått frem med voldsbeskyldninger og fått ilagt Depp besøksforbud.

I retten svarte Heard:

– Han kan ikke se på meg, fordi han er skyldig. Han vet han lyver, hvilken annen grunn er det til at han ikke ser på meg? Jeg overlevde denne mannen, og jeg er her – og jeg klarer å se på ham.

KONTROLLERT: Amber Heard er mer behersket nå enn da hun inntok vitneboksen i rettssakens fjerde uke. Da hadde hun flere følelsesutbrudd. Her i retten tirsdag.

Heard ble også grillet om dokumentasjon på at hun selv planla tid for narkotikainntak under bryllupsfeiringen i 2015. Dette innrømmet hun. Heard og hennes forsvarere har tidligere uttalt at Depp «ble et monster» da han ruset seg.

– Så du planla narkotika i bryllupet med en du beskriver som rusavhengig? spurte Vasquez.

– I rettferdighetens navn – vi skulle ha hver våre fester. Dette er et tidlig utkast av planer, sa Heard om dokumentasjonen.

– Hvem var det egentlige monsteret i deres forhold? spurte Vasquez tirsdag.

– Halve Johnny, svarte Heard og la til:

– Den andre halvdelen av ham er herlig, nydelig og mannen jeg elsket.

ADVOKAT: Camille Vasquez og Johnny Depp i retten tirsdag.

I retten ble det også lagt frem notater fra en «kjærlighetsdagsbok» paret hadde. Der ble Heard konfrontert med at hun beklaget at hun «hadde såret ham», og at «hun kan bli gal noen ganger», og at hun «ikke vet om hun noen gang vil kunne forandre seg».

Heard forklarte at hun skrev i fortvilelse, fordi hun på den tiden desperat ønsket å forlate det hun omtaler som «et giftig forhold».

I tillegg ble Heard grillet om hvorfor hun ikke oppsøkte lege i Australia etter angivelig å ha blitt mishandlet seksuelt og skadet på annet vis.

Heard svarte:

– Fordi jeg ikke ville at noen skulle vite det.

ADVOKAT: Elaine Bredehoft er blant Amber Heards forsvarere. Her klemmer hun sin klient tirsdag.

Også den stor kniven som Heard ga til Depp mens de var sammen, ble lagt frem i retten.

– Så du ga denne kniven til mannen du sier mishandlet deg? spurte Vasquez.

– Jeg trodde ikke at han skulle stikke meg med den, svarte Heard.

Heard holder fast på at det var en av hundene som gjorde fra seg i Depps seng, i den så omtalte krangelen. Depp på sin side har vitnet om at han mener det var kona som var rasende og plantet egen avføring der.

Depps ekskone ble også konfrontert med at hun i 2009 ble arrestert for å ha gått fysisk til angrep på sin daværende kone. Heards ekskone trakk senere anmeldelsen. Heard sier at hun aldri slo ekskona, og at hun aldri noensinne har «fornærmet en kjærlighetspartner», hverken Depp eller noen annen.

Heard måtte tirsdag svare for at hun under ed har erklært at hun har betalt de syv millioner dollarene hun lovet å donere til veldedige formål – altså det summen hun fikk utbetalt av Depp i skilsmisseoppgjør. Vitner har tidligere i rettssaken forklart at de kun har mottatt en brøkdel av pengene.

Da dette ble tema tirsdag, ble stemningen svært amper mellom heard og Vasquez.

– Du har forklart under ed at du har donert syv millioner kroner, ikke sant? spurte Vasquez.

– Ja, svarte Heard.

Da Vasquez konfronterte Heard med at ikke alt er betalt, svarte Heard at hun «har forpliktet seg til å betale».

– Men du har ikke betalt, som du sa under ed, sa Vasquez.

– Jo, jeg har forpliktet meg til å betale, svarte Heard.

Og sånn holdt de to på frem og tilbake lenge at man kunne se og høre forsamlingen i salen begynne å le.

Depp har vitnet om at han mener Heard hadde et forhold til filmstjernen James Franco (44), og at Franco besøkte Heard da hun bodde i Depps «penthouse». Det er lagt frem video i retten, der man ser Franco og Heard i heisen i bygget, og der han hviler hodet mot henne.

Heard forklarte i retten at Franco var hennes nærmeste nabo, og at de to kun var gode venner etter å ha jobbet sammen. Hun har tidligere uttalt at Depp var sykelig sjalu.

Da Vasquez sa at Heard fikk rollen i filmen «Aquaman» på grunn av sitt forhold til Depp, svarte Heard:

– Unnskyld meg! Det er ikke sånn det foregår. Jeg var på audition.

Heard ble også sint da Vasquez beskyldte Heard for å fremstille seg som et offer for egen vinnings skyld.

– Jeg er ikke et offer, sa en tydelig opprørt Heard.

Heard ble også beskyldt av Vasquez for å manipulere bilder av seg selv, så det skal se ut som hun er mishandlet.

Det benektet Heard på det sterkeste.