SAKSØKT: Nicolai Cleve Broch, Agnes Kittelsen og Jon Øigarden har protestert så kraftig på kontraktene med sin danske agent Panorama Agency at danskene nå har saksøkt dem. Rettssaken starter i København i dag.

Jon Øigarden saksøkt: Inntar vitneboksen i dag

KØBENHAVN (VG) Sist sommer ble skuespillerprofilene Jon Øigarden, Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen saksøkt av sine egne agenter, danske Panorama Agency. Onsdag starter rettssaken.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I snart to år har de tre norske skuespillerne ligget i en bitter strid med gigantagenturet Panorama Agency (PA). VG kjenner til at de tre, via Norsk Skuespillerforbund, har forhandlet med PA helt inntil forrige uke for å finne en minnelig løsning og eventuelt inngå et forlik, uten at dette lyktes.

Dermed går rettssaken som planlagt i København byret onsdag. Jon Øigarden er den første av de tre som tar plass i vitneboksen, det skjer i formiddag.

Krangelen mellom de to partene er kompleks, men sentralt står spørsmålet om PA har rimelig rett til å kreve provisjon av skuespillernes inntekter i flere år etter at kontrakten er sagt opp.

Det dreier seg om et såkalt «ettervederlag», forteller Skuespillerforbundets generalsekretær, Anders Bredmose.

– Panorama mener seg altså berettiget til å kreve agenthonorar i opp til tre og et halvt år etter kontraktens utløp, selv om Panorama ikke foretar seg noe, og selv om Panorama ikke har noe å gjøre med skuespillernes inntjening, sier Bredmose til VG.

Han mener at Panoramas kontraktsvilkår er både i strid med Norsk Skuespillerforbund og Dansk Skuespillerforbunds retningslinjer for god agentskikk.

– Kontraktsvilkåret er helt uhørt i Skandinavia, hevder Anders Bredmose.

PAs advokat, Bjarke Vejby, opplyser til VG at de ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i mediene nå som den har havnet i rettssystemet.

Heller ikke Jon Øigarden eller Nicolai Cleve Broch ønsker å si noe mer før de har avgitt sin forklaring denne uken.

EXIT-STJERNER: Både Jon Øigarden og Agnes Kittelsen er sentrale i den populære og kritikerroste serien «Exit». Her sammen med «Exit»-kollegene (fra venstre) Pål Sverre Hagen, Ine Marie Wilmann, Øigarden, Simon J. Berger, Kittelsen og Tobias Santelmann.

Da VG avslørte konflikten i juni i fjor, kom det blant annet frem at Norsk Skuespillerforbund (NSF) – med rundt 1500 medlemmer – siden 2017 har mottatt 22 henvendelser fra sine norske medlemmer som har hatt problemer med å bli løst fra kontrakten med PA.

Danske PA er en gigant blant skandinaviske agenter og har en rekke norske profiler i stallen foruten Jon Øigarden, Agnes Kittelsen og Nicolai Cleve Broch; som Kristoffer Hivju, Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Pedersen, Anders Danielsen Lie, Marie Blokhus, Mariann Saastad Ottesen og John Carew, for bare å nevne noen.

– Det er jo en merkelig situasjon at man skal stevnes av sin egen agent, men jeg er veldig glad for at skuespillerforbundet tar dette på alvor og bistår oss gjennom denne vanskelige prosessen, sa Jon Øigarden til VG da konflikten ble offentlig gjennom VGs oppslag.

Alle de tre saksøkte understreket da viktigheten av å belyse det de hevder er en «ukultur» i agentbransjen.

– For meg handler dette om å være solidarisk med mine kollegaer og bransjen, slik at vi kan få sagt tydelig ifra om at vi ikke ønsker en slik ukultur jeg opplever Panorama står for, sa Agnes Kittelsen.

– Dersom det er dette som må til for å belyse ukulturen som Panorama Agency bedriver, så får det bli sånn. Jeg står godt og trygt i dette, uttalte Nicolai Cleve Broch som sa opp med PA for tre år siden.

PAs advokat Bjarke Vejby svarte dette for et år siden:

– PA har ingen interesse av skittkasting, skuespillerne må naturligvis mene hva de vil om PA. Men faktum er at skuespillerne har hatt PA som agent i en årrekke, og det er PA som har vært medvirkende årsak til at skuespillernes karrierer er blitt bygd opp gjennom mange år.

Det er satt av tre dager til saken i København byret.