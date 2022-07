THOR, MED BEDRE HALVDEL: Natalie Portman og Chris Hemsworth i «Thor: Love And Thunder».

Filmanmeldelse «Thor: Love And Thunder»: Torden, tøys og tragedie

Den fjerde «Thor»-filmen er intenst tøysete. Helt til den motvillig må ta seg sammen og gråte en skvett.

KOMEDIE / SUPERHELTFILM

«Thor: Love And Thunder»

USA. 12 år. Regi: Taika Waititi

Med: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe

Da New Zealands særeste sønn, Taika Waititi, tilegnet seg «Thor»-serien med «Thor: Ragnarok» i 2017, var det med umiddelbar og gledelig effekt. Den norrøne gigant-guden, spilt av Chris Hemsworth, hadde alltid et betydelig galgenhumoristisk potensial. Waititi melket det for alt det var verdt.

Den fjerde «Thor»-filmen tar komikken enda lenger. Ja, til tider er det å se «Thor: Love And Thunder» som å se en superheltfilm regissert av Mel Brooks; en slags «National Lampoon’s Thor». Ikke bare en komedie, men det som i gamle dager ble kalt en crazykomedie, og som i Norge gjerne ble tildelt en tittel som begynte med «Hjelp …».

TIL ÅSAGARD!: Chris Hemsworth i «Thor: Love And Thunder».

Forskjellen fra forrige gang, er at Waititi, via astrofysikeren Jane Foster (Natalie Portman, som skippet «Ragnarok») og Jason Aarons Thor-historier, ser seg nødt til å blande inn litt stort, tungt alvor også. Her, i spennet mellom ren dustekomedie og tragedie (det er vanskelig å kalle det noe annet), er det «Thor: Love And Thunder» står. Ganske ustøtt, det må sies. Helt på grensen til både uelegant og umulig.

Antagonisten er Gorr (Christian Bale, som sin vane tro synes å ta filmen mer alvorlig enn alle andre). Han har mistet det kjæreste han eide, og er rasende på gudene. Så han har bestemt seg for å drepe alle sammen, Thor inkludert.

Den andre plottråden er den bluferdige romansen mellom Thor og Jane. Gamle elskende som nå møtes igjen, åtte år etter forrige gang, og oppdager at lynet fremdeles slår ned når de holder hverandre i hendene.

GAMMEL KJÆRLIGHET RUSTER IKKE: Natalie Portman og Chris Hemsworth i «Thor: Love And Thunder».

Nå er imidlertid ikke høyrehånden til Jane ledig til enhver tid. Rett som det er bærer hun nemlig Mjølner, selveste hammeren, i lanken. Av årsaker Waititi ikke ser det formålstjenlig å forklare i noe særlig detalj, er nemlig også Jane – til daglig en høyst menneskelig astrofysiker – en tordengud nå. Også hun er den mektige Thor. Hvilket kler henne.

Det som bringer tragedien inn i «Thor: Love And Thunder» er det triste faktum at Jane er veldig syk, og at bigeskjeften som gud gjør henne sykere. Hun er den sjeldne tingen: En superhelt som faktisk ofrer noe ved å superhelte.

Så hvordan kombinerer Waititi det triste med alt det dumme, teite og tegneserieaktige? Ved å i lange strekk glemme det og gjemme det bort, og komme tilbake til det først når han absolutt må.

Stort sett ligner «Thor: Love And Thunder» mest av alt på et episodisk sketsj-show på TV, type «Saturday Night Live», komplett med kjendisgjester (Guardians Of The Galaxy- «gjengen», Matt Damon og Melissa McCarthy, Stellan Skarsgård, Russell Crowe som Zevs). Den henger ikke plagsomt godt sammen. Og humoren er «hit and miss». (Hvor rasende festlig er det egentlig at Jane Foster blir kalt «Jane Fonda» – tji – og «Jodie Foster» – hi?).

I SKYGGENE: Tessa Thompson i «Thor: Love And Thunder».

Synd er det også at Tessa Thompson, som var det beste med «Ragnarok», i liten grad blir igangsatt (hun får vel en egen film snart, kanskje), og at Hemsworth ikke er en fullblods komiker. Hans modus er den selvironiske. God til å le av sine egne enorme muskler. Men ingen gudbenådet humorist utover det.

Bale overspiller som antydet noe innmari. Men Russell Crowe gjør vei i vellinga i en lang Olympos-sekvens. Så camp var det trolig få som trodde at han kunne være – ungpikeaktig skjelmsk, gammelmannsaktig lidderlig, kledd i en ballettdansers tutu. I en film som til tider strever for å være morsom, spesielt idet den går mot slutten, er Crowe en hurtigvirkende humørpille. Det er jo også litt gøy at deler av handlingen utspiller seg i det som skal være Tønsberg/Åsgard.

Produksjonsdesignen er småpsykedelisk, lydsporet lyses opp av en håndfull Guns ’N Roses-hits som akkompagnerer slagene. Det er fint å se Portman gjøre noe annet enn å postlegge Oscar-søknader. Hele stasen har en snodig, stein sjarm.

HUN HAR EN HAMMER: Natalie Portman i «Thor: Love And Thunder».

At Waititi nekter å ta superheltingen alvorlig, bør applauderes. Hans eventyr er ikke anti-superheltfilmer, ute etter å sprenge hele sulamitten i filler, à la James Gunns «The Suicide Squad». Men de er definitivt en type post-superheltfilmer.

Det er en lise for alle oss som sliter tiltagende tungt med sjangeren. Selv når han, som her, ikke helt klarer å lande løftet. (Terningkast fire er snilt. Men det er sommer.)

Men er det gode nyheter for alle de som ikke gjør det? Altså hovedmålgruppen – som helst vil ha mer av det selvhøytidelige samme, hver eneste gang? Det føler jeg meg ikke sikker på. Det langt fra gitt at Taika Waititi vil få lov til å lage enda en Marvel-film til. Han gjør jo ikke som sjefen, produsent Kevin Feige, sier.

Men det kan vi andre inntil videre blåse en lang marsj i. Det er ingen mangel på identiske superheltfilmer i verden – tvert imot. Heia de ytterst få som klarer å sette et personlig preg på de masseproduserte industriproduktene. Heia Taika Waititi.