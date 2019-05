BLIR FLERE: Blake Lively og Ryan Reynolds i New York torsdag. Foto: Evan Agostini / AP

Blake Lively er gravid

Stjernen venter nummer tre sammen med skuespillermannen Ryan Reynolds (42).

Nå nettopp







Da Lively og Reynolds tirsdag kveld kastet glans over premieren på «Pokémon Detective Pikachu» i New York, var det åpenlyst for alle at det er familieforøkelse på gang.

De to har fra før en sønn som nærmer seg fem år, og en datter på to år.

E! News omtaler gravididteten, men selv har ikke Lively uttalt seg om at hun nå blir trebarnsmor.

Paret tok seg imidlertid god tid på rød løper, og Lively poserte i alle vinkler og viste stolt frem kulen på magen. Hun var iført en gul sommerkjole fra Retrofête's Rebecca. De to gikk på rød løper fordi Reynolds gir stemme til animasjonsfilmen.

STJERNEPAR: Både Ryan Reynolds og Blake Lively er ettertraktede på kinolerretet. Foto: PETER FOLEY / EPA

Reynolds og Lively har vært nøye med å skjerme barna fra offentligheten. Da de ble foreldre første gang, opplevde de at en av Reynolds' barndomsvenner solgte babybilde til pressen.

Under en seremoni i 2016, der Reynolds ble belønnet med egen stjerne på Hollywood Walk of Fame, valgte de å ta med barna. Det var første gang de viste frem sønnen og datteren i offisiell sammenheng.

Kanadiske Reynolds har spilt i en rekke filmer og serier de siste 20 årene. Blant hans mest berømte filmer er «The Proposal», «Deadpool» og «Buried».

Reynolds var tidligere gift med filmstjernen Scarlett Johansson (34). Ekteskapet holdt i to år før de ble separert og skilt i rekordfart i 2010. Samme året ble Reynolds kåret til verdens mest sexy mann. To år senere, i 2012, giftet han seg med Lively, kjent fra blant annet TV-serien «Gossip Girl» og filmer som «The Shallows», «The Age of Adaline» og «All I See Is You».

Publisert: 03.05.19 kl. 09:58