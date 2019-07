SINGEL HELE LIVET: 73 år gamle Diane Keaton sier at hun tror hun er den eneste kvinnen i sin generasjon som har vært singel hele livet. Foto: Rachel Luna / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Diane Keaton: – Har ikke vært på date på 35 år

Opp gjennom årene er hun blitt knyttet til kjente stjerner som Warren Beatty, Woody Allen og Al Pacino. Men det er lenge siden det har vært en mann i livet til Diane Keaton.

– Jeg har ikke vært på date på 35 år.

Det forteller filmstjernen (73) i et intervju med magasinet InStyle.

– Jeg har mange mannlige venner. Jeg har generelt mange venner. Men ingen dates, ingen «mwah-mwah», sier Keaton uten å utdype det ytterligere.

Opp gjennom årene er hun blitt knyttet til kjente stjerner som Warren Beatty, Woody Allen og Al Pacino og i intervjuet med InStyle gjør hun seg visse refleksjoner rundt at hun kanskje heller burde lett etter en vanlig familiemann i stedet for «å prøve å bli elsket av disse ekstraordinære menneskene».

Diane Keaton har to barn, datteren Dexter (23) og sønnen Duke (18) men har aldri vært gift.

– Jeg er 73 år gammel – og jeg tror jeg er det eneste kvinnen i min generasjon som har vært singel hele sitt liv, sa Diane Keaton i et intervju med People i mai i år.

Samtidig er hun ikke lei seg for at hun har forblitt singel hele sitt liv, at det ikke ble noe mer med hverken Warren Beatty, Woody Allen eller Al Pacino.

– Jeg tror ikke det ville vært en god idé for meg å gifte meg, jeg er glad jeg ikke gjorde det – og det er jeg helt sikker vpå at de også er, sier Keaton i intervjuet med People.

Diane Keaton har spilt i en rekke av Allens filmer. Mest kjent er hun for rollen i «Annie Hall» fra 1977, hvor skuespilleren fikk en Oscar-statuett for beste kvinnelige hovedrolle. Da Allen i fjor vinter på nytt ble anklaget for overgrep av sin adoptivdatter Dylan Farrow, gikk hun ut på twitter og tok ham i forsvar.

«Woody Allen er min venn og jeg fortsetter å tro på han», skrev Diane Keaton blant annet.