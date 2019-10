FILMAKTUELL: Sophia Lie gjør nye kunster i «De dødes tjern». Mens hun var skrekkfilmfan da hun var yngre, sier Sophia at hun i dag blir redd av å stå foran mange mennesker og snakke. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Sophia Lie på film: – Var veldig sårbar

For modellen var skuespillerdebuten i skrekkfilm noe av det skumleste hun har vært med på.

32-åringen har stor erfaring med å stå foran et kamera, men å være med i spillefilmen «De dødes tjern» var likevel helt nytt:

– Jeg var veldig sårbar. Jeg syntes egentlig alt var veldig utfordrende. Det er noe av det skumleste jeg har vært med på. Jeg har ingen erfaring innenfor det, sier hun til VG.

PAR I SKREKK: Sophia Lie og Elias Munk ved tjernet i «De dødes tjern». De spiller kjæresteparet Sonja og Harald. Foto: Canopy / SF Studios

Det var regissør Nini Bull Robsahm som spurte Sophia om hun ville være med – for mange år siden. Det var en mulighet Lie bestemte seg for at hun ikke kunne si nei til.

«De dødes tjern» * Ny norsk film med premiere 1. november. * Regissert og skrevet av Nini Bull Robsahm. * Skrekkfilmen er en nytolkning av kriminalromanen «De dødes tjern» fra 1942, skrevet av Bernhard Borge - André Bjerkes pseudonym. * Iben Akerlie har hovedrollen. Danskene Elias Munk og Jonathan Harboe er med sammen med Sophia Lie og Jakob Schøyen Andersen. * Spilt inn på 35 millimeter film.

Filmen er inspirert av kriminalromanen «De dødes tjern» fra 1942, skrevet av André Bjerke under psevdonymet Bernhard Borge. Iben Akerlie har hovedrollen som Lillian, Lie spiller venninnen Sonja, mens hennes kjæreste, svenske Ulric von der Esch, spiller en mindre rolle som Kai. Handlingen følger en vennegruppe som oppsøker et gammelt hus ved et tjern som angivelig er hjemsøkt.

– Hvordan forberede du deg til rollen?

– Nini hadde lang forberedelsestid med oss, hvor vi traff hverandre og fikk kjemi. I tillegg er kjæresten min skuespiller og har en rolle i filmen, så på hytta hans om sommeren gikk vi gjennom manuset noen uker før innspilling for å få det inn. Nini var hjelpsom i og med at hun visste at jeg ikke ante hva jeg drev med, sier Lie og ler hjertelig.

– Hvordan var det å ha kjæresten til stede på jobb?

– Det var veldig bra. Jeg var veldig nervøs, så det var digg at han har erfaring. Han er profesjonell, så det var bare gøy.

GJENGEN: Skuespillerne ble godt kjent gjennom seks uker med innspilling. F.v.: danske Elias Munk, Iben Akerlie, danske Jonathan Harboe, Sophia Lie og Jakob Schøyen Andersen. De spiller vennegjengen som drar på tur til et øde hus i skogen – ved et tjern. Foto: Canopy / SF Studios

Foruten skuespill som ny gren, tok Sophia svømmetimer før innspilling. Men hun avviser leende at det viste seg å være noe skjult talent. Og andre ting enn svømming var mer utfordrende på innspillingen:

– Jeg syntes det var vanskelig å snakke. Å begynne en samtale var utfordrende, siden jeg ikke har noen erfaring med dialog. Jeg fikk ekstremt respekt for skuespillere!

– Hva med våt og kald-faktoren?

– Nei, det gikk bra! Det var en varmebølgesommer og gikk kjempebra. Det var helt konge! Vi chillet i skogen og hadde det varmt og koselig. Det er verre å stå i snø i bikini. Modellverdenen har gitt meg flere utfordringer rent fysisk, understreker hun.

Jobbingen med filmen var også første gang siden Sophia var rundt 18 at hun jobbet med de samme menneskene over lengre tid.

– Det var dødsgøy å bli kjent med de andre skuespillerne. Jeg blir så glad i folk. Her hadde jeg seks uker å komme dem nærme på. Det var en veldig menneskelig og vakker opplevelse!

– Nesten som en leirskole?

– Akkurat som en leirskole! Jeg spilte også cello i ti år og gikk på musikklinjen på Foss. Der var jeg med i band i Fossrevyen hvert år, så jeg fikk flashback til revyfølelsen. Det var veldig gøy.

– Hva husker du best?

– Det at vi hang i seks uker i strekk 24 timer i døgnet. Det var en boble – en Oslo-sommer på sitt beste. Man kom hjem etter jobb, jobbet med manus til neste dag, og i helgene var vi sammen og gjorde andre ting. Jeg følte vi «lekte rundt». Jeg følte meg litt som en ungdom. Gammel ungdom, legger Lie til og ler.

– Ga skuespillererfaringen mersmak?

– Det er litt vanskelig å si. Jeg har ikke helt fordøyd det ennå. Det var veldig gøy, men jeg er veldig opptatt med prosjektet med å starte opp Heat, et infrarødt badstukonsept i Stockholm som har blitt noe jeg virkelig brenner for, så akkurat nå er det hovedfokus, sier hun.

For tiden pendler Lie mellom Stockholm og Oslo, og tar fortsatt noen modelloppdrag.

– Jeg har skjønt at man kanskje ikke kommer til å finne ut av hva man skal bli noen gang – og det er litt digg. Jeg tror man kan utforske ting resten av livet. Spennende erfaringer gjør livet rikere, fastslår hun.

