SPØKEFUGL: Bill Murray var i godt humør da han møtte pressen onsdag. Foto: LAURENT EMMANUEL / AFP

Bill Murray i zombiefilm: – Jeg er et bedre menneske når jeg jobber

CANNES (VG) Filmefestivalen i Cannes åpnet i år med en skrekkomedie av Jim Jarmusch. Bill Murray spiller zombiejagende politimester i filmen som tar opp miljøødeleggelser.

Nå nettopp







«The Dead Don’t Die» er skrevet og regissert av Jim Jarmusch, mannen bak «Down by Law» (1986), «Dead Man» (1995) og «Broken Flowers» (2005). I sistnevnte hadde Murray hovedrollen.

Denne gangen har Jarmusch laget en skrekkomedie med blant andre Steve Buscemi, Tom Waits, Danny Glover, Tilda Swinton og Selena Gomez – i tillegg til Murray.

les også Selena Gomez: – Jeg er besatt av skrekkfilm

Filmen handler om en søvnig by i USA, der tre politifolk og en eremitt oppdager at merkelige ting begynner å skje – muligens på grunn av hydraulisk frakturering-aktivitet, såkalt «fracking», på polene. Jorden er kommet ut av sin akse, og de døde kommer tilbake til livet.

KJÆRLIG: Murray plantet et kyss på kinnet til Selena Gomez på den røde løperen under festivalåpningen tirsdag kveld. Foto: IAN LANGSDON / EPA

På pressekonferansen onsdag blir Jarmusch spurt om zombiefilmer må være subversive eller politiske for å være gode, slik zombiefilmskaper George A. Romero har hevdet.

les også «Unge lovende»-Alexandra takket nei til Paris-tur med Bill Murray

– Ja, det mener jeg – og Romero er nettopp typen når det kommer til det. Vi ser opp til George Romero og har lagt inn mange referanser til hans filmer, sier regissøren og legger til:

– Zombiene som metafor er så utrolig sterkt. Det er mye mer enn jeg hadde innsett, så metaforen er sterkere enn jeg var klar over.

ENGASJERTE: Chloë Sevigny og Jim Jarmusch på onsdagens pressekonferanse. Foto: LAURENT EMMANUEL / AFP

– Miljø ikke politisk

På spørsmål om hvilket tema som er viktigst for kloden akkurat nå, svarer filmskaperen:

– Naturen forfaller i en fart vi aldri har sett før. Det er virkelig bekymringsfullt. Ikke akkurat apati, men mangelen på å ta fatt i noe som gjelder samtlige levende arter – det skremmer meg mest av alt.

les også Bill Murray kastet fansens mobiler fra taket

Han mener likevel ikke at filmen er politisk:

– At vår film referer til menneskelig aktivitet som påvirker miljøet, mener jeg ikke er en politisk sak. Å definere det som politisk aktivisme er veldig forvirrende for meg. Jeg er ikke interessert i politikk. Jeg er opptatt av at mennesker blir gjort oppmerksomme på hvordan alle økosystemer på planeten henger sammen, men politikk mener jeg er en distraksjon. Det er vi som skjer hva som skjer videre. Og det jeg gjør er å lage tåpelige filmer, sier han med et smil.

les også Bill Murray stjal showet igjen – med skilue

– Lat når jeg ikke jobber

Komiker Bill Murray har sin egen vri på hva film betyr og hva han gjør for kloden:

– Dette er jo jobben vår. Jeg snakker bare for meg selv, men jeg er på mitt beste når jeg jobber. Når jeg ikke jobber, er jeg lat. Jeg er et bedre menneske når jeg jobber med en film. De to tingene henger sammen for meg: Min omsorg for planeten får uttrykk i og vises i min omsorg for dem jeg jobber med. Jeg prøver hardt å være verdig. Det er det lille isflaket jeg står på, om det smelter eller ikke, sier han til applaus i salen.

PREMIERE: Jim Jarmusch i forkant av f.v.: Lika Sabbat, Selena Gomez, Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver og Chloë Sevigny på den røde løperen. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS

Da han blir spurt om han tror på et liv etter døde, sier Murray:

– Ja, jeg tror på et liv etter døden, men ikke for alle. Så noen av dere ser jeg kanskje, men andre ikke.

Jarmusch selv mener filmen også har optimisme:

– Håpet mitt ligger ved dem som allerede er presset ut og har forlatt samfunnet, som eremitten og tenåringene på straffeanstalt. Jeg er veldig glad i tenåringer – de definerer stilen vår, musikk, samfunnsforandringer. Likevel blir de behandlet ganske dårlig. Jeg setter stor pris på dem!

– Uansett hva filmen er, er jeg ikke negativ. Jeg er overlykkelig over å ha fått jobbe med så fantastiske mennesker, sier Jarmusch.

Publisert: 15.05.19 kl. 20:45