FILMVETERAN: Steve Bing, her i Los Angeles i 2002. Foto: FRED PROUSER / Reuters

Liz Hurley knust over Steve Bings død

Den amerikanske filmprodusenten Steve Bing, også kjent som ekskjæresten til Liz Hurley, ble 55 år.

Milliardæren Steve Bing døde i Los Angeles mandag, melder Sky News og en rekke andre medier.

Omstendighetene rundt dødsfallet er uklare, og politiet etterforsker.

Bing, også manusforfatter, er kjent for filmer som «Get Carter», «Kangaroo Jack», «Hotel Noir», «Rules Don’t Apply» og «Every Breath». Det var også han som finansierte «Polarekspressen» og Rolling Stones-konsertfilmen «Shine a Light».

EKSPAR: Liz Hurley og Steve Bing i Los Angeles 2001. Foto: 0000c7lc

Stephen Bing, som han opprinnelig het, etterlater seg to barn, en sønn på 18 år med tidligere supermodell og skuespiller Liz Hurley (55) , og en datter på 20 med tennisspiller Lisa Bonder (42).

Hurley skriver om sin dype fortvilelse på Twitter:

«Jeg er så ufattelig sorgtung over at Seve ikke lenger er med oss. Vår tid sammen var veldig lykkelig, selv om vi også hadde tunge tider. Minnene om denne gode mannen er alt som betyr noe nå. Vi kom nærmere hverandre det siste året og snakket senest med hverandre da vår sønn fylte 18», skriver hun under fire bilder av seg og Bing.

«Dette er knusende nyheter», legger hun til (artikkelen fortsetter under posten).

Talskvinnen Michelle Bega sier til Sky News at hun er er dypt fortvilet og «prøver å fordøye denne utrolige og triste hendelsen».

Blant Bings nære venner er tidligere president Bill Clinton (73). Det var Bing som i 2009 tok regningen da to fengslede kvinnelige journalister ble hentt ut av Nord-Korea.

Han sier i en melding på Twitter at han var svært glad i Bing.

VENNER: Bill Clinton og Steve Bing i New York i 2010. Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Han hadde et stort hjerte og var villig til å gjøre alt for andre mennesker og saker han trodde på. Jeg kommer til å savne ham og entusiasmen hans mer enn jeg klarer å uttrykke. Jeg håper at han endelig har fått fred nå», skriver Clinton.

Ifølge IMDb.com holdt han i disse dager på med å produsere en dokumentar om Jerry Lee Lewis.

