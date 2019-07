TRIUMF OG TRAGEDIE: Diego Maradona, her under VM i Mexico i 1986. Foto: Bob Thomas / Bob Thomas Sports Photography / Selmer Media

Filmanmeldelse «Diego Maradona»: Fotball-Jesus på korset

Den samme gamle historien om oppgang og fall. Briljant fortalt.

Nå nettopp







DOKUMENTAR

«Diego Maradona»

Storbritannia. 9 år. Regi: Asif Kapadia.

Med: Diego Maradona

Det finnes et helvete på jord i den britiske dokumentarskaperen Asif Kapadias filmer, et lyskasteroppvarmet sted på elleve bokstaver: Berømmelsen.

les også Lagde film om Maradona: Bekymret for helsen hans

De tidligere filmene hans om Formel 1-føreren Ayrton «Senna» (2010) og soulsangeren «Amy» Winehouse (2015) etterlater liten tvil: For Kapadia leder det å ha et sjeldent stort talent, og å bli anerkjent for det, nesten konsekvent til tragedie.

les også Maradona-venn til VG: – Håper noen passer godt på ham

Så også i denne filmen om den argentinske fotballspilleren Diego Armando Maradona. Han overlevde berømmelsen. Men ikke uten å bli merket for livet.

MERKET FOR LIVET: Maradona, her med sin personlige trener i Napoli, Fernando Signorini. «Et geni», ifølge spilleren. Foto: Selmer Media

Kapadias stil begynner å bli velkjent: Han kan til nød bruke en liten håndfull intervjuer i filmene sine, men benytter seg aldri av intervjuobjektene som «snakkende hoder» på lerretet. Arbeidsmodusen er å saumfare TV- og filmarkiver. Det ligger visstnok tusenvis av timer med «tidligere usett» materiale igjen i klipperommet etter denne.

les også Maradona vil ha Solskjærs jobb

Filmen kunne godt hatt tittelen «Maradona i Napoli», for det er i denne perioden på 1980-tallet, og i denne byen i Italia, den utspiller seg.

Argentineren kommer til den fattige byen for å frelse den med fotball. Det tar et par sesonger, så er jobben gjort.

KORSFESTET: Maradona blir arrestert 26. april 1991, siktet for besittelse av kokain. Foto: Daniel Luna / AFP / Selmer Media

Innledningsvis i filmen har Kapadia flettet inn en kort sekvens med Maradonas forgjenger i «verdens beste fotballspiller»-bransjen, brasilianeren Pelé. Maradona er et supertalent, mener han, ingen tvil om det. «Men jeg tror ikke han er mentalt forberedt».

les også Pappa Winehouse vil lage ny film om Amy

Det er nok riktig, for medgang betyr trøbbel for vår helt, som er lav (1.65 m) og tett, og «ikke har noen fysiske fordeler». Maradona «spilte med hjernen», hevder filmen, og spilleren sier selv at fotball dreier seg om å «lure motstanderen».

Etter triumfen i VM i Mexico i 1986, setter nedturen fart. Maradona får et barn han ikke vedkjenner seg, og får problemer med både kokain og den napolitanske mafiaen, camorraen.

ARKIVSAFARI: Tusenvis av timer med arkivmateriale er blitt gjennomgått. Foto: Selmer Media

Napolitanerne begynner å vende seg mot ham, i takt med fotballspillerens stadig mer dekadente liv på fritiden (en halv uke i slengen, utenkelig i dagens gjennomprofesjonaliserte bransje).

les også Fotballens mørke skygge. Fungerer doping i fotball?

Spilleren omtales som «Gud» gjennom hele filmen. En riktigere parallell hadde vært Jesus. Maradona kommer som en frelser, men blir naglet til kokainkorset når han har ertet på seg sitt adopterte hjemland én gang for mange (og har slått Italia i en VM-semifinale i 1990, på «hjemmebane» i Napoli).

På dette tidspunktet har fotballspilleren for lengst ytret ønske om å bli solgt til et annet lag, uten å bli bønnhørt. Han er en slave i et gyllent bur. Med et publikum som bare er følelser, aldri fornuft.

PÅ ÅSTEDET: Regissør Asif Kapadia foran San Paolo-stadionen i Napoli. Foto: Selmer Media

Det er en trist historie, om enn ikke like trist som de om Senna og Winehouse: Maradona lever jo. «Diego Maradona» har lange øyeblikk av genuin glede også. Øyeblikkene på fotballbanen, selvsagt, men også sekvenser fra garderobene og festene etterpå.

les også Maradona skal trene meksikansk klubb

Her er det mange lykkelige unge menn i ukurante underbukser å se. Generelt kan det sies at «Diego Maradona» har mye marerittaktig 1980-tallsmote å by på.

Aller finest: Diegos far, Don Diego, som står og griller biffer og fete chorizopølser til det argentinske laget i en pause fra treningen under VM i 1986.

Det var mer uskyldige tider, ja.

Publisert: 05.07.19 kl. 22:07