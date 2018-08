POPULÆR I VENEZIA: Lady Gaga kom til den italienske filmbyen med «A Star Is Born». Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Lady Gaga hylles for filmdebuten

FILM 2018-08-31T15:06:36Z

VENEZIA (VG) Popstjernen hoppet etter både Judy Garland og Barbra Streisand, men får skryt for sin aller første filmrolle.

Publisert: 31.08.18 17:06

Lady Gaga er i Venezia for å vise frem «A Star Is Born», klassikeren som er filmatisert både i 1954 med Judy Garland og i 1976 med Barbra Streisand. Regnet øste, men det ble ikke mindre popstjerneglamour av den grunn.

I hvit kjole ble hun geleidet ut av Bradley Cooper til sin første pressekonferanse som hovedrolleinnehaver.

Cooper er selv regidebutant, og han spiller rockeren Jackson Maine. I filmen synger også den Oscar-nominerte skuespilleren for første gang foran et publikum, og på pressekonferansen fikk han lovord fra Gaga.

– Det foregikk en skikkelig utveksling: Han aksepterte meg som skuespiller, og jeg aksepterte ham fullt ut som en musiker, fortalte Gaga som selv spiller en servitør som drømmer om å slå igjennom som artist, men som får høre at hun ikke ser bra nok ut.

Gaga fortalte at hun selv hadde en annen selvtillit enn rollefiguren Ally.

– Da jeg var 19 dro jeg med pianoet mitt fra den ene skitne baren til den andre, og trodde på meg selv. Ally har ingen selvtillit, det er forholdet til Jack (Bradley Cooper) som får frem det beste i henne.

Det har ikke kommet noen fulle anmeldelser ennå, men rolleprestasjonen til Ladyen er allerede blitt hyllet av folk som har sett filmen i Venezia.

Jeg vil se «A Star Is Born» en gang til. En umiddelbar klassiker, skriver Elsa Keslassy, som jobber for Variety.

A Star is Born er langt bedre enn den vanlige popstjernefilm. Lady Gaga imponerer, skriver David Opie.

Glad for å kunne rapportere at Lady Gaga er bra i «A Star Is Born», skriver Marlow Stern i Daily Beast.

Åå, denne filmen kommer til å bli stoor, skriver Alex Billington som riktignok kritiserer filmen for å være overfladisk. Han mener likevel syngingen, som Gaga bidrar sterkt til, gjør hele filmen.

Dave Karger fra imdb og TCM skriver at filmen er like bra som traileren og at Gaga kommer til å få skryt.