Nå kommer fortsettelsen på «Fire bryllup og en gravferd»

Både Hugh Grant (58) og Andie MacDowell (60) har sagt ja til å spille i den nye kortfilmen – 25 år etter at de sjarmerte kinopublikum.

Noen gang lurt på hva som kan ha skjedd med rollefigurene fra 1994-filmen «Fire bryllup og en gravferd»? Snart kommer svaret.

Filmen skal regisseres av Mike Newell (76), som også regisserte den gangen. Richard Curtis (62) – som sto for filmmanuset for 25 år siden – har også skrevet manus til fortsettelsen.

Kortfilmen blir laget i forbindelse med veldedighetsorganisasjonen Comic Relief og Red Nose Day-kampanjen til inntekt for trengende barn.

– Vi er alle definitivt blitt eldre, men jeg tviler på at vi er noe særlig klokere. Det har vært en stor glede å jobbe med skjebnene til alle rollefigurene. Nå skal de samles igjen for bryllup nummer fem, røper Curtis til den britiske avisen The Guardian .

– Det overrasker vel ingen når jeg forteller at ikke alt går helt etter planen, hinter manusforfatteren.

Hugh Grant , Andie MacDowell, Kristin Scott (58) og Rowan Atkinson (63) er blant stjernene som gjør reprise. To sentrale skikkelser er imidlertid borte. Charlotte Coleman, som spilte søster til Grants rollefigur i filmen, døde i 2001. Også Corin Redgrave, som spilte ektemannen til MacDowells karakter, gikk bort i 2010.

Hva som blir tittelen på «Fire bryllup og en gravferd»-oppfølgeren, er ikke kjent. Filmen settes ikke opp på kino, men får premiere på britiske BBC1 15. mars neste år. Amerikanske NBC skal sende den i mai.

I filmen fikk Grants rollefigur Charlie omsider hell i kjærlighet, selv om det ikke resulterte i ekteskap. I virkeligheten ble den britiske Hollywood -veteranen ektemann tidligere i år, da han giftet seg med sin svenske kjæreste .

Det er ikke første gang Curtis puster liv i en gammel klassiker. For snart to år siden var det «Love Actually» som fikk en fortsettelse i form av kortfilm – 14 år etter at den gikk på kino. Også den hadde premiere på Red Nose Day. Filmen var ingen direkte oppfølger, men viste hva de ulike karakterene gjør i dag.

«Love Actually» var Curtis’ filmdebut i 2003.

