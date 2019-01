ÅPENHJERTIG: Julianne Hough, her på Varietys årlige Power of Young Hollywood i august i fjor. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES

Julianne Hough om sykdom og smertefull sex: – Frustrerende

FILM 2019-01-16T12:57:03Z

Skuespiller og proffdanser Julianne Hough (30) snakker åpent om hvordan endometriosen påvirker det fysiske forholdet til ektemannen.

Publisert: 16.01.19 13:57

Hough, kjent blant annet fra filmen «Safe Haven» og som danseinstruktør i «Dancing With The Stars», har slitt med plager som følge av endometriose siden hun var 15 år. På den tiden visste hun ikke hva smertene skyldtes.

I 2010 var stjernen gjennom en operasjon, uten at det fjernet plagene.

– Jeg hadde ikke tenkt å snakke om det, men vet du hva? De sier at kun 5–10 prosent av kvinnene har endometriose, men jeg kan sverge på at det er rundt 40 prosent. Alle jeg snakker med sier at de sliter med det samme, sier Hough til bladet Women’s Health .

Tabulidelse

Endometriose omtales gjerne som et tabutema. De siste to årene har imidlertid Hough valgt å være åpen om sine plager, for på den måten å hjelpe andre kvinner og vise dem at de ikke er alene.

Blant annet innvier hun omverdenen i hvordan det påvirker sex-livet med ektemannen, NFL-spiller Brooks Laich (35).

– Det kan definitivt sette en bråstopp. Noen ganger når vi er midt i det, må jeg bare si stopp. det kan være veldig frustrerende, sier Hough.

Endometriose opptrer når vev av samme type som slimhinnen i livmoren havner på avveie, og setter seg andre steder i kroppen, som på innside av bukhinnen, på eggstokker, på tarm eller urinveier.

VG har tidligere omtalt lidelsen , hvor de vanligste symptomene er sterke smerter før, under og etter menstruasjon, eventuelt eggløsningssmerter, samt plager ved samleie, avføring eller vannlating. Mer informasjon om sykdommen kan fås på nettsidene til Norsk Helseinformatikk .

Er kreative

Hough berømmer ektemannen for at han er forståelsesfull. Hun forteller at de sammen er kreative for å finne andre metoder som kan gi nytelse når samleiet blir for vondt.

– Han vil jo bare elske meg og få meg til å føle godt, sier hun og opplyser at forspillet er blitt svært viktig for dem.

– Det kan være veldig mye intimitet uten at man nødvendigvis har sex. Vi har funnet ut av noen virkelig spennende ting sammen, og det har bokstavelig talt vært fantastisk, sier hun uten å servere detaljer.

Paret giftet seg sommeren 2017. Hough var tidligere kjæreste med TV-programleder Ryan Seacrest (44) .

TV-stjernen Lena Dunham har også snakket om sin erfaring med endometriose .