STØTTE: Ellen DeGeneres vil ha Kevin hart tilbake som Oscar-vert 24. februar. Foto: Lucy Nichols, Jordan Strauss/ Reuters, Invision, AP

Ellen DeGeneres vil ha Kevin Hart tilbake som Oscar-vert

FILM 2019-01-05T03:16:51Z

Komiker Kevin Hart trakk seg fra jobben som Oscar-vert etter at han fikk kritikk for holdninger mot LHBTQ-personer basert på gamle Twiter-meldinger. Nå vil DeGeneres ha ham tilbake.

Publisert: 05.01.19 04:16

Talkshow-programleder og komiker Ellen DeGeneres intervjuet Hart på sitt eget program som ble sendt fredag kveld i USA.

Ifølge Deadline sa hun der at hun hadde ringt noen i Oscarakademiet for å spørre dem om ikke de ville revurdere å bruke Kevin Hart som vert i februar.

– Vi vil at han skal være vert, vil vil gjøre det vi kan, det hadde vært en glede, og han burde være vert, sa DeGeneres var reaksjonen hun fikk fra Akademiet.

Hart skal ha vært nølende til Ellens oppfordring til å ikke bry seg om dem som kritiserte ham på nettet.

– Det er vanskelig for meg siden det var et angrep – et ondskapsfullt angrep på min karakter, et karakterdrap, sa han.

DeGeneres mente «haterne» ville vinne om Hart ikke var Oscar -vert.

– Du kan ikke la dem ødelegge for deg, for du har for mye talent. De bør ikke få stoppe deg i å gjøre det som er din drøm, det du vil gjøre, det du har rett til å gjøre og det du burde gjøre. (...) Det er derfor de ikke har funnet noen annen vert, fordi de i det stille håper du ombestemmer deg, sa hun.

Da det ble kjent at Kevin Hart skulle bli neste års Oscar-vert, skapte det stor diskusjon på sosiale medier. Hart ble nok en gang konfrontert med sin egen fortid, der han ved flere anledninger har uttalt seg negativt om likekjønnet kjærlighet.

LHBTQ-bevegelsen var raskt ute med en underskriftskampanje for å få Hart fjernet fra jobben. De minner Oscarakademiet om Harts tidligere uttalelser, der han blant annet skal ha sagt at «å få en homofil sønn, er den største frykten i mitt liv». Uttalelsen skal stamme fra 2011 eller lenger tilbake.

Hart sier i Ellen-intervjuet at han fikk et ultimatum: Å enten unnskylde eller trekke seg. Han sa han heller valgte å trekke seg enn å bli en distraksjon under Oscar-utdelingen.

– Som en skeiv person er jeg sensitiv overfor alt det der, og jeg har snakket med deg om dette. Du har allerede forklart at det handlet om å ikke vite nok om temaet, at du ikke innså hvor farlige disse ordene var, at du ikke innså hvor mange barn som blir drept fordi de er skeive, eller slått hver dag. Du har vokst, du har beklaget og du beklager igjen nå. Du har gjort det, sa Ellen.

Før han forlot studioet, sa Hart at Ellen hadde gitt ham mye å tenke på, og lovet å evaluere samtalen de hadde hatt, melder CNN .

Fredag fikk DeGeneres en del motbør på sosiale medier, og tvitret: «Uansett hva man mener om dette, er den eneste positive måten å jobbe seg gjennom det på å snakke om det. Takk for at du kom, @KevinHart4real»

Ifølge Care2 – en verdensomspennende aktivistside på sosiale medier – skal Kevin Hart i sine memoarer fra i fjor også ha innrømmet å ha mishandlet sin første kone. De har i skrivende stund fått drøyt 4700 underskrifter på oppropet mot Kevin Hart .

Komikerne Rob Schneider og Willam Schatner er blant dem som har uttrykt sin støtte til DeGeneres’ forslag om å få Hart tilbake.