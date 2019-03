SHOWET MÅ GÅ VIDERE: Steve Coogan og John C. Reilly i «Helan & Halvan». Foto: Another World Entertainment

Filmanmeldelse «Helan & Halvan»: En liten film om mannlig vennskap

Smått, søtt og ytterst sjarmerende om den arketypiske komedieduoen.

DRAMA

«Helan & Halvan» («Stan & Ollie»)

England/USA/Canada. Tillatt for alle. Regi: John S. Baird.

Med: John C. Reilly, Steve Coogan, Shirley Henderson, Nina Arianda, Danny Huston.

Komikerduoen Helan & Halvans glansdager var 1920- og 30-tallet.

Nesten to tiår senere er de på turné på de britiske øyer. Eldre, gråere, ikke fullt så smidige i de fysiske numrene. Hva tristere er: Publikum uteblir.

15 år er lang tid i showbiz. Da som nå.

Men showet må gå videre. Ingen vet dét bedre enn disse to. De har ikke reelle alternativer, heller. Amerikanskfødte Oliver Hardy (Reilly, bak svært livaktig tjukkassminke) har vondt i kneet, men knaller og faller likevel. Briten Stan Laurel (Coogan) limer fremdeles på det tapre, melankolske klovensmilet. Med glede, synes man å merke.

Historiebøkene kan fortelle oss at det var sistnevnte som var den kreative drivkraften i duoen – og at Laurel var dobbelt så godt betalt som sin makker. Denne filmen fremstiller ham da også som et petimeter, til enhver tid opptatt med å skrive nye vitser og tenke fremover.

Hardy var mer en levemann, tilfreds med å stille opp, gå på trynet og heve sjekken. Forskjellene de to parhestene imellom blir i «Helan & Halvan» spisset til en konflikt som får de to til å bli uvenner midt i turneen. Når Helan blir syk – hjertet, selvsagt – ser det mørkt ut for duoen. Og det akkurat idet publikum er i ferd med å gjenoppdage dem.

Men slapp av, fans! Til en film om Hollywood og showbiz å være, er «Helan & Halvan» vidunderlig lite «bitchy» eller kynisk. Det er grenser for hvor trist det skal bli.

Ingen av de to har mørke sider eller hemmeligheter. Det er ingen skandaler i fortiden deres. Selv konene deres – praktfullt spilt av Henderson og Arianda – utstår hverandre. (De er, rett som det er, morsommere enn de to mennene).

Noe bitterhet vil det være i ethvert tett, langvarig forhold. Men det er få store skurker i «Helan & Halvan». De milde moromennene trenger hverandre og elsker hverandre.

«Helan & Halvan» er sentimental, ja visst – på en troverdig måte. Og den er begunstiget med to lysende rolleprestasjoner i sin midte. At Reilly kan spille, vet vi. At den britiske karakterkomikeren Steve Coogan, selveste «Alan Patridge», er blitt så god, er mer en hyggelig overraskelse. Han forsvinner inn i rollen her.

«Helan & Halvan» er ikke noe storverk. Og komikerne den handler om, er glemt av så godt som alle som er født etter 1980.

Det er en liten, men bedårende film, som snuser på en større sannhet om vennskapsdynamikken mellom menn. Jeg elsket hvert minutt av den, må jeg innrømme.