Morgan Kane-selskapet i pengenød

Rettssakene mot den utstøtte gründeren Ryan Wiik påførte WR Entertainment kostnader på over 13 millioner kroner.

Drømmen om å lage en film om den norske westernhelten Morgan Kane, udødeliggjort av Kjell Hallbing, ser fremdeles ut til å være et stykke unna. Hele 2017 gikk med til en opprivende rettsprosess for selskapet som eier filmrettighetene, WR Entertainment . Gang på gang vant de i retten over selskapets opprinnelige, men utsøtte gründer, Ryan Wiik , som ønsket seg inn i selskapet igjen.

Men det kostet. Hele 11, 1 millioner kroner kom regningen på, ifølge selskapets årsregnskap for 2017. Der skriver selskapets styre at tapet i 2017 beløp seg til 16 millioner kroner. Årsresultatet for dette året er på minus 28 millioner kroner.

På grunn av rettssakene mot Ryan Wiik var det knapt bevegelse eller annen aktivitet utenfor rettssalene i 2017. Inntektene i dette året snek seg såvidt over 100.000 kroner.

De blodrøde tallene fortsatte inn i 2018. Tapet i første halvår ble på 3,3 millioner kroner - 2,2 millioner av dette skyldtes juridiske utgifter.

Det betyr at rettstvistene med Ryan Wiik har kostet selskapet langt over 13 millioner kroner. Wiik og WR Entertainment inngikk endelig forlik i februar i fjor, men fremdeles har selskapet et søksmål å ta seg av:

Tidligere styreformann i selskapet, James Cardwell - som ble avsatt av misfornøyde aksjonærer før jul i 2017 - krever blant annet 30 millioner kroner i etterbetaling for årene som styreformann.

Etter det VG kjenner til, er det samtaler i gang for å nå et forlik også i denne saken. I årsrapporten til WR Entertainment står det rett ut at «uten ytterligere finansiering kan selskapet risikere ikke å kunne fortsette aktiviteten, inkludert forlagsvirksomheten og produksjonen av en spillefilm».

TAP PÅ TAP: Ryan Wiik tapte i alle rettsinstanser mot WR Entertainment og gikk til slutt inn forlik med selskapet der han ga fra seg alle aksjene sine - aksjer som WR Entertainment mente at han urettmessig hadde tilegnet seg. Foto: Frode Hansen / VG

Årsrapporten tar også høyde for at en eventuell overenskomst med James Cardwell vil kunne bety ytterligere utgifter for selskapet.

Sammen med flere dramatiske fall i aksjekursen som gjør at selskapets verdi daler i rekordfart, er det nå bare smuler - om noe - igjen av emisjonen fra 2016 da Bjørn Kjos, Blystad-familien og flere andre reddet selskapet med å spytte inn drøyt 30 millioner kroner i WR Entertainment.

En ytterligere emisjon i mai i fjor ga også nye 4,4 millioner kroner inn i selskapet.

Men de økonomiske utfordringene stopper ikke med dette. Ytterligere en emisjon gjennom en aksjespleis ble vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet mandag denne uken. Der kom det klart frem av innkallingen at de friske pengene herfra ville gå til å dekke blant annet advokatutgifter og kortsiktig gjeld.

Etter det VG erfarer, har selskapet gjeld på drøyt tre millioner kroner som forfaller ved utgangen av mars. Et større problem er at den totale kortsiktige gjelden er på over ni millioner kroner og skal - etter det VG har grunn til å tro - betales i andre kvartal, altså før sommeren.

Kontantbeholdningen i WR Entertainment var ved utgangen av juni 2018 nede i 1,9 millioner kroner. Midler til endelig å starte produksjon av en film synes langt unna.

Daglig leder i WR Entertainment ASA, Erik Christoffersen, skriver i en e-post til VG dette på direkte spørsmål om hvor prekær den økonomiske situasjonen i selskapet er:

– Utviklingen i 2018 har vært i tråd med planer. Vi solgte egne aksjer i mai 2018 og var da klare på at vi skulle ha en emisjon mot slutten av 2018 eller begynnelsen av 2019.

– Hvordan ser du på muligheten - på kort sikt - til å hente inn friske penger i selskapet?

– Vi mener at mulighetene for en Morgan Kane-film er store selv etter de utfordringene vi har måttet håndtere de to siste år. Derfor ble emisjonen vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen på mandag, skriver Christoffersen.

VG har de siste dagene snakket med flere småaksjonærer i WR Entertainment som uttrykker stor frustrasjon for situasjonen i selskapet og mangelen på fremdrift. De savner også direkte informasjon fra selskapets styreleder, Frode Foss, ikke minst i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen denne uka, der styreleder Foss var fraværende.

– Vi har ikke hørt noe fra han på ti måneder, sier en av dem.

VG har gjort gjentatte forsøk på å nå styreleder Frode Foss i forbindelse med denne saken, uten hell. Foss valgte sommeren 2017 å hoppe av stillingen som finansdirektør i flyselskapet Norwegian der han helt siden starten fungerte som Bjørn Kjos' høyre hånd. Frode Foss er nå finansdirektør i Qatar Airways og var ikke til stede på den ekstraordinære generalforsamlingen mandag.

– Frode Foss bor og jobber i Qatar. Han klarte ikke å få til en reise til Oslo i denne gangen, skriver Erik Christoffersen i sin e-post til VG.