JUNGLE-GJENG: Spencer (Dwayne Johnson) leder gjengen som skal redde «Jumanji».

Filmanmeldelse «Jumanji: Welcome to the Jungle»: Festlig jungelvræl

Sandeep Singh

Publisert: 10.01.18 17:59

FILM 2018-01-10T16:59:49Z

Oppfølgeren til «Jumanji» plomberer hullene med sjarm.

4

Humoren er flat, karakterene er stereotypiske og eventyret er utrolig forutsigbart. Akkurat som i spillene «Jumanji: Welcome to the Jungle» parodierer.

Når det skjebnesvangre brettspillet mange av oss husker fra «Jumanji» (1995) blir bevisst og innser at det er utdatert, tilpasser det seg og forvandles til et TV-spill.

20 år etter møter vi filmens «breakfast club» som straffes med gjensitting på skolen. Nerden, atleten, en sjenert outsider og en patologisk selvopptatt «instababe» finner en nedstøvet Atari-aktig spillkonsoll i skolens rotete bibliotek og blir selvsagt sugd inn i et eventyrspill til jungeltrommer. Ikke som seg selv - men avatarene de valgte.

Så baben blitt en rund liten mann (Jack Black), atleten har blitt en lav sherpa-aktig hjelper (Kevin Hart), outsideren er nå den typiske seksualiserte Lara Croft-aktige spillfiguren (Karen Gillan) og nerden er «The Rock» (The Rock). De blir kjent med både seg selv og hverandre på nye måter.

Humoren er utvannet for å treffe bredden av en gjennomsnittlig familie, der for mange av vitsene dreier seg om Kevin Harts meter over jorden eller at Jack Blacks er en jente fanget i en manns kropp. Men filmen er lesset med så mye magnetisme at man inviteres med på hele eventyret. Det er spesielt festlig når det lekes med typiske spillfakter, som i sekvensen der hovedkarakterene blir kjent med universets regler og de statiske spillkarakterene repeterer de samme linjene om igjen. Plusspoeng for den bedårende Rhys Darby!

Jack Black er rimelig tannløs i forhold til sist han var i en jungelkomedie («Tropic Thunder»), men det er en uimotståelig gruppedynamikk som bærer filmen. Spesielt Dwayne Johnson , Karen Gillan og en overraskende god Nick Jonas holder filmen oppreist og kompenserer nesten for at vi ikke får en skjeggete mann som roper «What year is this?».

Selv om latterkulene er få, klarer «Jumanji: Welcome to the Jungle» overraskende nok det den er her for å gjøre: sørge for at du smiler gjennom rulleteksten.

