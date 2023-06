STILIG TRISTESSE: Scarlett Johansson i «Asteroid City».

Filmanmeldelse «Asteroid City»: Seks i stil, tre i innhold

Er Wes Anderson i ferd med å mure seg inn i sitt eget sandslott?

DRAMAKOMEDIE

«Asteroid City»

Premiere på kino fredag 16. juni

USA. Tillatt for alle. Regi: Wes Anderson

Med: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Ed Norton, Adrien Brody, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Margot Robbie m.fl.

Wes Anderson er auteur så det griner, en sann stilist og en unik visuell historieforteller. Undertegnede er i det store og det hele enig med ham i at klær, ekvipering, interiør og industridesign var vakrere før.

Men på sitt svakeste, i filmene der regissøren fremstår som selve personifiseringen av begrepet «stil fremfor innhold», etterlater han meg ikke bare tom, men aktivt irritert. Wes Anderson kan være utmattende sukkersøt.

«The French Dispatch» (2021) var i så måte noe av det tynneste han har satt navnet sitt på. Å se den føltes som å bli utsatt for en 7-åring som stadig napper deg i bukseleggen, desperat etter å vise deg alle lekene sine.

«Asteroid City» er bedre. Men det uroer meg at den bare er litt bedre.

SVIGERFAR I TELEFONEN: Jason Schwartzman og Tom Hanks i «Asteroid City».

Vi skal til Asteroid, et solstekt americana-sted ved grensen mellom California og Arizona. Asteroid lever ikke opp til navnet «by» akkurat – innbyggertallet er 87. Men en asteroide kan den jammen skilte med. Den er perfekt rund (Anderson liker symmetriske ting), og falt ned der for millioner av år siden.

Ellers er det ikke stort her, gitt. En diner, en bilkirkegård, en bensinstasjon. Det meste i duse ørken-farger. Anderssons palett har mye oransje, brunt, beige, rødt og gult denne gangen.

Årsaken til at vi er blitt tatt med hit, i 1955, er en årlig prisutdeling for barn som har utmerket seg i vitenskapsdisipliner. Det er i den anledning Woodrow (Jake Ryan), de tre småsøstrene hans og faren Augie (Jason Schwartzman) ankommer.

Moren (gestaltet, på et fotografi, av Margot Robbie) døde for tre uker siden. Augie har ikke funnet det for godt å opplyse ungene om dette ennå.

ØRKEN, OVERALT ØRKEN: Steve Carell i «Asteroid City».

Vi stifter overfladisk bekjentskap med en rekke andre karakterer også. Woodrows morfar Stanley (Tom Hanks i golfklær), samt en rekke «stjernekikkere» og «romkadetter» som er kommet for å bivåne utdelingen, under oppsyn av den strenge June (Maya Hawke).

Det er generalen Griff (Jeffrey Wright) og den Marilyn Monroe-lignende skuespilleren Midge Campbell (Scarlett Johansson). Noen cowboyer, Steve Carell og Matt Dillon. Tilda Swinton, selvsagt. Noe annet skulle tatt seg ut.

Det stopper ikke der. Anderson har selvsagt bakt inn et meta-grep også, slik at han skal få gleden av å leke seg med billedformater og svart-hvitt. Kort forklart: Det vi ser utspille seg i Asteroid er egentlig godt, gammeldags fjernsynsteater. Menneskene der, er skuespillere.

SÅ NÆRT, MEN DOG SÅ FJERNT: Jason Schwartman og Scarlett Johansson i «Asteroid City».

Med jevne mellomrom veksler Anderson mellom ørkenbyen på TV og det som skjer bak scenen i teateret. Bryan Cranston er programlederen som introduserer forestillingen for TV-seerne; Edward Norton, Adrien Brody, Willem Dafoe og Robbie er yrkesutøvere i kulissene.

Vel og bra. Sannelig ikke banebrytende kløktig, spesielt ikke i Wes Anderson-sammenheng. Fiffig nok. Men hva er det egentlig Anderson vil, utover å være en fiffig, enormt WASP-ete estet?

Jeg er ikke sikker. Han er inspirert, tror jeg, av unntakstilstand og karantene, og vil uttrykke noe om å miste en forelder. Jeg antar han ønsker å si noe om Eisenhower-æraen i USA også: En epoke som var preget av enorm fremtidsoptimisme på den ene siden (kjøleskap, biler, romraketter, kjøleskap), og dyp paranoia og mistro på den andre (atombomben, kommunist-jakt, kald krig, konspirasjonsteorier).

«I KVELD VISER VI ...»: Bryan Cranston i «Asteroid City».

Mest av alt tenker jeg at han vil vise oss lekene sine. Demonstrere sin gode smak. «Jeg skjønner ikke stykket», sier en av karakterene på et tidspunkt. «Det gjør ikke noe. Bare fortsett å fortelle historien», sier en annen. Selv er jeg ikke engang sikker på hvem der er som skal være hovedpersonen(e) i fortellingen.

Gjør det noe, så lenge romvesenet ser ut som det er sakset ut av et fransk science fiction-blad fra 1950-tallet, og selv sennepen og ketchupen på pølsene vi ser, er dandert til den absolutte perfeksjon? Så lenge tonen er så lystig som den tross alt er, og alt ser ut som en million 1955-dollar?

Klart det gjør noe. Det gjør at Wes Anderson ikke kan regne med å vinne nye venner, og sågar risikere å miste noen gamle (som undertegnede).

Men «Asteroid City» er i alle fall bedre enn «The French Dispatch». Litt bedre.