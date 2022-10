FRONTFIGUR: Chris Martin og Coldplay på scenen i Bogota i Colombia 16. september.

Chris Martin er syk – Coldplay utsetter konserter

Coldplay må ta en ufrivillig pause i tre uker. Konsertene i Brasil er utsatt til neste år.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag 29. oktober skal en Coldplay-konsert vises på flere tusen kinoer over hele verden, blant annet fem norske.

Denne datoen er med andre ord bare dager etter at Chris Martins (45) sykmelding er overstått.

Rockebandet skriver på Twitter at det er med tungt hjerte de ser seg tvunget til å utsette konserter i Rio de Janeiro og São Paulo.

«På grunn av en alvorlig lungeinfeksjon har Chris fått streng beskjed fra legen om å hvile de neste tre ukene», lyder det i meldingen, som ble postet tirsdag kveld.

«Til alle i Brasil som hadde gledet seg til disse konsertene, vil vi si at vi er svært lei oss for å måtte skuffe dere – og for alt det føre med seg. Vi er takknemlige for at dere viser forståelse for at vi må prioritere Chris sin helse i denne utfordrende tiden», skriver Coldplay.

De legger til at de er optimistiske og har troen på at de kan returnere til scenen og gjenoppta konserten etter de tre ukene.

Skal sende konsert fra Argentina

De berømte britene er på veiene med sin «Music of the Spheres»-verdensturné. Startskuddet gikk i mars.

I sommer fikk et norsk søskenpar introdusere Coldplay på Wembley i London:

Konserten som skal vises på norske kinoer i slutten av denne måneden, skal være på River Plate Stadium i Buenos Aires i Argentina. Den blir ikke direkteoverført, men spilt inn og sendt på kino kun noen få timer etterpå.

I Norge blir det mulig å se konserten på Colosseum kino i Oslo, Lagunen kino i Bergen, Drammen kino, Kilden kino i Tønsberg og Halden kino.

Den første planlagte konserten etter sykmeldingen, er i Argentina 25. oktober – altså fire dager før «kinokonserten».

Coldplay legger ut på Europa-turné i mai neste år. Blant annt får Sverige og Danmark besøk i juli. Norge står ikke på plakaten.