HOLLYWOOD-STJERNE: Gal Gadot, her i New York i april.

Gal Gadot depper ikke etter «Wonder Woman»-nedtur

Gal Gadot (38) mistet jobbet som «Wonder Woman», men ser lyst på livet og karrieren likevel.

Kortversjonen Gal Gadot spiller hovedrollen og er produsent for den kommende filmen «Heart of Stone» på Netflix.

Filmstjernen driver eget produksjonsselskap sammen med ektemannen Jaro Varsano, og Gadot nyter at hun «ikke må sitte hjemme og vente på jobbtilbud».

Opprinnelig skulle hun nå vært i gang med innspilling av «Wonder Woman 3», der hun hadde hvedrollen, men filmen ble brått skrinlagt før juli fjor. Vis mer

Den israelskfødte filmstjernen sitter ikke hjemme og tvinner tommeltotter selv om «Wonder Woman 3» ble lagt på is.

På sensommeren, nærmere bestemt 11. august, dukker hun opp i actionfilmen «Heart of Stone» på Netflix. Ikke bare spiller hun hovedrollen, 38-åringen står også øverst på listen over produsentene bak filmen.

Eget selskap

Gadot forteller til bladet Total Film at hun nå har «startet et nytt kapittel», der det å klekke ut ideer og være med på å skape historiene selv står sentralt.

– Det er ikke sånn at jeg kun skal gjøre mine egne prosjekter Jeg skal fortsatt ta oppdrag som skuespiller for andre, forsikrer hun.

– Men det faktum at jeg selv kan fortelle historier jeg brenner for, fra ideer jeg selv har kommet opp med – eller fascinerende ideer fra andre som vil jobbe med oss, er en utrolig ting.

Fire år har gått siden Gadot startet sitt eget produksjonsselskap Pilot Wave sammen med ektemannen Jaro Varsano (48). Etter en tøff oppstart med pandemi, er selskapet nå for fullt oppe og går.

– Jeg trenger ikke å sitte hjemme og vente på det neste jobbtilbudet, og det gir en sterk følelse av å være myndiggjort. Jeg nyter det jeg gjør nå, og jeg føler at jeg lever, sier Gadot.

Spionrolle

Filmstjernen presiserer at hun er «ydmyk og takknemlig» for at hun får være med å produsere historier for publikum.

I «Heart of Stone» spiller Gadot rollen som Rachel Stone, som gir seg ut for å være en uerfaren tekniker i en eliteavdeling i MI6, ledet av hovedagent Parker (spilt av Jamie Dornan). Det MI6-teamet ikke vet er at Stone egentlig jobber for en hemmelig fredsbevarende organisasjon, skjult selv for andre spioner.

Se trailer fra «Heart of Stone» her:

Tre dager etter at Gadot i desember i fjor meldte at hun gledet seg til innspilling av «Wonder Woman 3», begynte det å versere rykter om at filmen var skrinlagt.

Kilder opplyste at regissør Patty Jenkins (52) skulle ha fått beskjed fra ledelsen i Warner Bros-underselskapet DC Studios om at strategiomlegginger medførte at den planlagte fortsettelsen ikke ble noe av likevel.

Det viste seg å stemme.

Den første «Wonder Woman»-filmen kom i 2017 og ble en gigantisk suksess – hos både publikum og anmeldere. Oppfølgeren, «Wonder Woman 1984», fikk langt mer lunken mottagelse.