GRÅ: Andie MacDowell flørter med pressefotografene i Cannes torsdag.

Andie MacDowell (65): − Elsker å være en eldre kvinne

Hollywood-stjernen Andie MacDowell (65) mener kvinner er «hjernevasket» til å tro at alder er et problem.

Andie MacDowell befinner seg på filmfestival i Cannes denne uken.

I den sammenhengen snakker 65-åringen med People om et tema hun brenner for – nemlig om kvinner og utseendepress.

– Menn blir sett på som sexy når de begynner å få rynker. Jeg vil at alt vi sier om eldre menn, også skal gjelder for kvinner. Sofistikert SofistikertSofistikert, betyr noe som er intellektuelt høyt utviklet, elegant, raffinert, eller noe som er avansert og komplisert. (Store Norske Leksikon), det vil jeg være. Hvorfor ikke? For et nydelig ord, sier den amerikanske 65-åringen.

Valgte grått

Men hun forstår at mange kvinner har et ambivalent forhold til alder.

– Vi er blitt hjernevasket, og det er en psykologisk greie vi har slått oss til ro med, fordi vi har fått det innprentet så lenge. Vi tillater ikke oss selv å føle oss bra. Samtidig har vi lært at eldre menn er sexy.

MODELL: Andie MacDowell på en motevisning i Berlin i januar.

MacDowell, kjent fra filmer som «Fire bryllup og en gravferd», «Sex, løgner og videotapes» og «My Happy Ending», skapte overskrifter da hun for to år siden bestemte å gå for grått hår.

Stjernen, også en populær modell for kosmetikkgiganten L'Oréal, sluttet med andre ord å farge håret for å bevare sine opprinnelige mørke manke.

Managerne skal ha advart henne.

– Jeg sa til dem at de tok feil, og at jeg kom til å føle meg mer kraftfull som kvinne om jeg omfavnet den jeg faktisk var, forklarte MacDowell den gangen.

MODELLVENNINNER: Andie MacDowell (t.h.) på jobb med Claudia Schiffer i 2000.

I dag kan MacDowell innrømme at hun syntes det var lettere å runde 60 enn 40. Hun mener at årene mellom der kan være krevende for skuespillere, fordi det er vanskelig å vite «hvor de passer inn».

– Jeg strevde selv, men føler meg mye mer komfortabel nå. Jeg elsker å være en eldre kvinne, sier hun.

– Ikke føler jeg meg mindre sexy heller.

MacDowell har de siste årene figurert i TV-serier, som «The Dress Up Gang», «Maid». «Wireless» og «The Way Home». Skuespilleren føler seg hjemme i de rollene hun nå blir tilbudt, som «sammensatte, godt voksne kvinner».

– Jeg trenger ikke å late som jeg er ung lenger, for det er jeg åpenbart ikke, sier hun i bladintervjuet.

Trebarnsmoren ble for øvrig bestemor for første gang i januar.

