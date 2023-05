Lily-Rose Depp og The Weeknd viste frem vågal TV-serie

Lily-Rose Depp (23) og Abel «The Weeknd» Tesfaye (33) fikk stående applaus i Cannes.

Kortversjonen De to første episodene av HBO-serien «The Idol» fikk fem minutters sammenhengende applaus av publikum. Serien inneholder nakenhet, sex og kontroversielle temaer.

Dette er skuespillerdebuten på TV for popartist The Weeknd.

«The Idol» er den første TV-serien som får sin debut under filmfestivalen i Cannes.

Anmeldelsene av serien er blandet, og anmelderen i Vanity Fair mener det er «showbiz og ikke sex, som selger serien».

«The idol» får premiere den 4. juni. Vis mer

De to er på plass under filmfestivalen for å promotere sin nye HBO-serie «The Idol».

Ifølge Variety og andre amerikanske medier likte publikum de så da de fikk se de første to episodene mandag kveld. Alle i salen skal ha reist seg og klappet i fem sammenhengende minutter.

Serien byr på en blanding av nakenhet, sex, kynisme, traumer og andre psykiske påkjenninger. Ufrivillig spredning av intime bilder og filmer er blant temaene, ifølge Variety, som beskriver serien som kontroversiell.

Bladet Rolling Stone skrev allerede i mars om hvorfor de mener «HBOs nye «Euphoria» «Euphoria»prisbelønnet ungdomsserie på HBO har endt opp som skrudd torturporno».

FILMPAR: Lily-Rose Depp og Abel «The Weeknd» Tesfaye i Cannes mandag kveld.

Depp har spilt i flere filmer og serier, men for popartist Abel «The Weeknd» Tesfaye, er dette skuespillerdebut på TV.

Tesfaye har imidlertid vært med på å lage serien, sammen med «Euphoria»-skaper Sam Levinson (38) og Reza Fahim (39).

Les også Vil ikke hete The Weeknd lenger Abel Makkonen Tesfaye (33) skal heretter kalle seg nettopp det.

Depp fyller rollen som den hardt prøvede popstjernen Joselyn, mens Tesfaye spiller en guru og kultleder med navn tedros.

De to har et svært komplisert og usunt forhold.

Joselyn rammes av sorg og psykoser, og utnyttes grovt av mennesker som vil profittere på hennes berømmelse og lidelser.

I FOKUS: F.v.: Abel «The Weeknd» Tesfaye, Lily Rose Depp og regissør Sam Levinson på rød løper i Cannes.

«The Idol» er den første TV-serien som får sin debut under den tradisjonsrike filmfestivalen i Cannes.

Anmelderne er blandet i sitt syn. Variety er positive og sammenligner serien med «Entourage», nå med et kvinnelig fokus.

Deadline skriver at Lily-Rose Depp «nagler rollen som popstjerne på randen».

Vanity Fair mener det er «showbiz og ikke sex», som «selger serien». «Bedre enn forventet», konkluderer anmelderen.

Trakk seg

Innspillingen av serien har ikke foregått uten tumulter. Amy Seimetz (41), som opprinnelig skulle regissere, hoppet av prosjektet i fjor vår, angivelig på grunn av kreative uenigheter.

Det har også vært påstått at arbeidsmiljøet på settet var kritikkverdig.

«The Idol» får premiere 4. juni.

Også Lily-Rose Depps far, Johnny Depp (59), er i Cannes for å promotere ny film – etter flere års filmpause på grunn av rettssaker. Far og datter har imidlertid ikke vist seg sammen under festivalen.

