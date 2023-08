I MOTVIND: Filmen «Barbie» vekker avsky hos myndighetene i Algerie, Libanon, Kuwait og Vietnam.

«Barbie» bannlyst – beskyldes for å promotere homofili

Tre uker etter premieren forbys «Barbie» i Algerie. Filmen «promoterer homoseksualitet og andre vestlige avvik», ifølge landets myndigheter.

En talsperson oppgir «Algeries religiøse og kulturelle overbevisninger» som årsaken til at filmen tas av plakaten, melder Reuters.

Filmen med Hollywood-stjernene Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollene som Barbie og Ken har spilt inn 1 milliard dollar verden over siden premieren 21. juli. Det tilsvarer drøye 10,5 milliarder norske kroner med dagens kurs.

«En politisk film, pakket inn i en prinsessedrøm», konkluderte VGs anmelder – og trillet terningkast 4.

Algerie er det fjerde landet som forbyr filmen, etter Libanon, Kuwait og Vietnam. Mens Vietnam skylder på geopolitiske årsaker er det moralske grunner som har fått de øvrige til å svarte ut lerretet, skriver Rolling Stone Magazine.

UTE AV SKAPET: «Barbie»-skuespiller Kate McKinnon (39) er åpent lesbisk.

I Kuwait hevder representanter for myndighetene at «Barbie» inneholder «ideer og tro som er fremmede for det kuwaitiske samfunnet og den offentlige orden». Det spesifiseres ikke hvilken scener eller tema som oppfattes som kritikkverdige.

Libanons kulturminister Mohammad Mortada er hakket klarere i talen. Ifølge ham vil filmen «fremme homofili og seksuell transformasjon».

Muligens skyldes reaksjonene at Kate McKinnon (39) og Hari Nef (30) står på rollelisten. «Saturday Night Live»-komiker McKinnon har vært åpent lesbisk i en årrekke, mens Nef er transkvinne.

TRANSKVINNE: Høyrekonservative i USA har reagert på at transkvinnen Hari NEF (30) spiller i «Barbie». Nå ser det ut som at enkelte lands myndigheter gjør det samme.

Først ut til å sensurere filmen var Vietnam som reagerer på en scene som blir påstått å vise et kart over den omstridte «nistreklinjen» i Sør-Kinahavet.

Linjen er en avgrensning Kina har brukt for å hevde territorielle krav, noe landene i nærområdet – inkludert Vietnam – har protestert mot.

Se video: Måtte fjerne denne «Barbie»-scenen